Про це йдеться в матеріалі Defense Express. Аналітики помітили рухи окупантів довкола корабля, які можуть свідчити про його підготовку до виходу в море.

Навіщо росіяни хочуть повернути корабель проєкту 1144 "Адмірал Нахімов"?

Зараз на причалі проводять процедуру розмагнічування, яку кораблі мають проходити у межах обслуговування перед виходом у море чи після ремонту/модернізації.

Оглядач Thord Are Iversen, спираючись на супутникові знімки, помітив, що на минулому тижні корабель перемістили до депермізаційного причалу верфі "Севмаш". Там же ракетоносець перебував станом на 21 травня, хоча вже був розвернутий у протилежний бік,

– ідеться в статті.

Супутникові знімки корабля проєкту 1144 "Адмірал Нахімов"

Швидше за все, росіяни готуються продовжити проведення випробувань свого атомного крейсера. І на це є причина.

У Росії активізувалися роботи не просто так, бо наразі їхній єдиний активний атомний крейсер "Пётр Великий", який теж належить до проєкту 1144, серйозно зносився та потребує як мінімум капітального ремонту. Ба більше, обговорюють, що його просто спишуть, тож потрібна заміна. "Адмирал Нахимов" – логічний варіант на роль наступника, бо більше стояв у доках, ніж служив, тому не так сильно зносився,

– наголосили у Defense Express.

Вважають, що на "Адміралі Нахімові" мають замінити 20 старих протикорабельних ракет П-700 "Гранит" на 80 універсальних пускових УКСК 3С14, які можуть застосовувати "Калибр", "Оникс" та "Циркон".

Водночас оглядачі зауважили: по-перше, рухи росіян ще не означають, що корабель от-от вийде в море. Це знову може розтягнутися на роки. По-друге, лише один атомний крейсер у морі нічого не дасть, та й стане дуже привабливою ціллю для ударів.

"Росіян, скоріше за все, це не дуже хвилює, бо передусім їм потрібен потужний корабель для парадів та підтримки престижу", – підсумували в матеріалі.

Нагадаємо, в лютому Defense Express зауважували, що "Адмірал Нахімов" дуже вразливий до дронів. І загалом відстає від аналогічних американських кораблів на 40 років.