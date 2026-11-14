Ракета та пускова установка для антибалістичної програми FREYJA вже готові, – Зеленський

Зеленський зустрівся з представниками об'єднання N5 щодо оборонної підтримки на наступний рік. Він заявив, що для антибалістичної програми FREYJA вже повністю готова вітчизняна ракета та данський радар.

Під час спілкування з медіа 13 листопада Зеленський повідомив про переговори з північними партнерами та підкреслив їхню надійність.

Що сказав Зеленський

"Це наші дуже сильні партнери. Передусім говорили про зимову підтримку зараз, про ППО", – зауважив президент.

Учасники зустрічі окремо зосередилися на спільних технологічних розробках для захисту від повітряних ударів.

Проговорили, як рухається наша антибалістична програма FREYJA. Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І загалом наша ракета готова. Це головне,

– наголосив Зеленський.

Він також пояснив розподіл обов'язків у виготовленні озброєння та зазначив, що пускова і ракета це те, що виробляє Україна, а решта елементів – залежить від партнерів.

Окремою темою переговорів стало фінансове забезпечення спільних оборонних програм. Зокрема, проговорили також питання PURL.