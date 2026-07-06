Реактивних "Шахедів" стає дедалі більше, – "Флеш" про нову небезпечну тактику Росії

Росія змінює тактику використання ударних дронів типу "Шахед" по Україні. Загалом ворог став запускати меншу кількість таких безпілотників, але може сфокусуватись на серійному виробництві реактивних БпЛА.

Про це розповів радник міністра оборони України, фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дивіться також "Україна терміново потребує більше ППО": як світ реагує на чергову масовану російську атаку

Яка нова тактика росіян?

Сили оборони навчилися збивати до 92 – 96% бензинових "Шахедів", якими ворог атакував глибокий тил України. Після цього їхнє застосування стало недоцільним, вважає "Флеш". Саме тому збільшується кількість реактивних "Шахедів", які Росія використовує дедалі активніше.

Водночас російські війська не відмовились від бензинових "Шахедів", а й надалі активно атакують ними прикордонні регіони. За оцінкою експерта, щодня до 200 таких дронів б'ють по АЗС, складах, енергооб'єктах та транспорту.

Близькість до кордону дає можливість масово використовувати радіоуправління на меш-модемах. Придушення систем супутникової навігації в таких ситуаціях марне,

– пояснив "Флеш".

Радник Міноборони звернув увагу, що загальна кількість запущених Росією "Шахедів" зменшилася попри відсутність технічних чи економічних передумов у ворога.

Вважаю, що зараз відбувається переорієнтація частини виробництва на серійне виготовлення реактивних "Шахедів",

– припустив Сергій Бескрестнов.

Крім цього, російська армія змінює тактику масованих атак на тактику вибіркових ударів.

Вибираються важливі цілі, відбувається розвідка об'єктів у кілька етапів, вивчаються наші лінії захисту (РЕБ, РЛС, ППО), прощупуються коридори в обхід перехоплювачів, будуються маршрути на різних висотах і швидкостях. Застосовуються "Шахеди" модифікації "Сікер" з функцією захоплення цілей,

– додав експерт.

До слова, під час масованої атаки 6 липня, окрім ракет, Росія запустила по Україні 351 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербеа", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Сили оборони збили 326 з них. Однак зафіксовано влучання 29 ракет та 18 ударних дронів.