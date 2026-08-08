"Морська фортеця": як система Blue Dragon захищатиме цивільні судна від атак Росії

Безпека торгівельних маршрутів опинилася під загрозою постійних російських ударів по акваторії Чорного моря. Система Blue Dragon покликана створити надійний щит проти атак та відновити вільний рух цивільних суден.

Про це CEO BlueShadow Чарльз Махер розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Яка місія системи Blue Dragon?

Данська компанія BlueShadow робить ставку на систему Blue Dragon, яка має прикрити цивільне судноплавство в Чорному морі. У компанії кажуть, що система може захистити не лише маршрути руху суден, а й об'єкти біля узбережжя.

Чарльз Махер наголосив, що система розрахована насамперед на захист цивільних суден, які останнім часом дедалі частіше стають мішенню російських атак. За його словами, через обстріли безпечний шлях для вантажних кораблів, що прямують до України, фактично закритий.

У компанії також звертають увагу, що така концепція морської оборони частково спирається на український досвід. Махер пояснив, що підхід BlueShadow повторює ідею, яку свого часу запропонував командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді для протидії ворожим дронам на суходолі. Тепер її адаптували до моря.

BlueDragon створить офшорну зону протидронового ураження – фактично морську фортецю, – яка стане прихистком і для прибережних судноплавних шляхів, і для портів, міст та критичної інфраструктури на березі,

– пояснив CEO компанії.

Він також додав, що Blue Dragon діятиме ескадрами по 12 суден. Із них 10 постійно перебуватимуть на бойовому чергуванні у морі, а для керування вистачить п'ять операторів із берегової команди.

Нагадаємо, 5 серпня противник вдарив по суховантажу під прапором Гвінея-Бісау, що перевозив українську пшеницю. Внаслідок атаки загинув український моряк, ще троє постраждали. На судні виникла пожежа.