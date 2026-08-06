Російські війська знову вдарили по цивільному судну в Чорному морі. На борту суховантажу, що перевозив українську пшеницю, загинула одна людина, ще троє моряків дістали поранення.

За даними офіційних представників, корабель ішов під прапором Гвінеї-Бісау та виконував звичайний торговельний рейс. Після прямого влучання в корпус на судні спалахнула пожежа, а екіпаж довелося терміново евакуйовувати.

Рятувальники швидко відреагували на інцидент і вивели весь екіпаж на берег. Постраждалим морякам надають медичну допомогу, їхній стан уточнюють.

У владі наголошують, що такі удари ще раз показують цинічну тактику Росії, яка під загрозу ставить і життя цивільних, і світову продовольчу безпеку. "Ці дії є прямим створенням агресором загрози як життю цивільних людей, так і світовій продовольчій безпеці в цілому", – зазначили представники влади.

Що відомо про удар по суховантажу?

Цього разу під удар потрапив торговельний суховантаж, завантажений українською пшеницею. Судно зазнало серйозних пошкоджень після влучання, а вогонь на борту швидко поширився.

Інцидент стався в акваторії Чорного моря, де цивільне судноплавство й далі залишається під ризиком через російські атаки.

Що було відомо раніше?

Як повідомляли офіційні представники, це вже не перший випадок атаки на цивільне судно в морі. Подібні удари лише посилюють загрозу для морського експорту, який і без того працює в складних умовах.

Росія неодноразово намагалася зірвати постачання українського зерна, що б'є не лише по Україні, а й по країнах, які залежать від імпорту продовольства.