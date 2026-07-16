ШІ проти оптоволоконних дронів: Axon Vision представила систему ForceField

Ізраїльська компанія Axon Vision представила комплекс ForceField, призначений для захисту військових підрозділів, техніки та позицій від FPV-дронів. Розробники наголошують, що система здатна протидіяти й апаратам з оптоволоконним керуванням, проти яких засоби радіоелектронної боротьби малоефективні.

Про завершення розробки ForceField компанія Axon Vision повідомила в офіційному пресрелізі. Комплекс об'єднує пасивне виявлення повітряних цілей, їх аналіз за допомогою штучного інтелекту та кероване оператором ураження.

Розрахований на дрони, проти яких не працює РЕБ

ForceField створювали з урахуванням загрози від FPV-дронів з оптоволоконним каналом керування. Такі апарати не залежать від традиційного радіозв'язку між оператором і дроном, тому придушення радіочастот не обов'язково призводить до втрати керування.

У відповідь Axon Vision зробила ставку не на радіоелектронне придушення, а на фізичне виявлення, супроводження та ураження цілі. За даними компанії, ForceField охоплює весь цикл роботи: знаходить повітряну загрозу, визначає її тип і передає оператору дані для ухвалення рішення про відкриття вогню.

При цьому остаточний контроль над застосуванням зброї залишається за людиною. У компанії описують це як модель Man-on-the-Loop: автоматизована система виконує основну частину пошуку й супроводження, але оператор може контролювати її дії.

Виявляє цілі без активного випромінювання

Система використовує пасивне спостереження та може працювати вдень і вночі. Вона не випромінює сигнали, за якими противник міг би виявити позицію комплексу.

ForceField також не потребує постійного зв'язку або підключення до зовнішніх радарів та інших засобів виявлення. Обробка даних відбувається безпосередньо на платформі за допомогою технологій Edge AI.

Такий підхід передбачає, що алгоритми штучного інтелекту працюють локально, без передавання відео та інших даних у віддалений обчислювальний центр. Це скорочує час реакції та дозволяє системі працювати автономно навіть у складній електромагнітній обстановці.

ForceField можна встановлювати на наявну техніку

Axon Vision позиціює комплекс як компактне рішення для захисту підрозділів у русі, бойових машин і стаціонарних позицій. Його конструкція передбачає швидке встановлення на вже наявні платформи без глибокого втручання в їхні бортові системи.

Для ураження дронів ForceField використовує стандартне озброєння та боєприпаси. Тому замовнику не потрібно створювати окремий запас спеціалізованих ракет або дронів-перехоплювачів.

Водночас компанія не розкриває точного складу комплексу, типу сенсорів і характеристик зброї. ForceField можуть постачати як повністю готову систему або як окремий модуль виявлення та штучного інтелекту для інтеграції з іншими бойовими модулями.

Систему перевірили під час стрільб

Розробку завершили після серії випробувань із бойовою стрільбою в умовах, які компанія називає наближеними до реальних. Під час тестів ForceField виявляла, супроводжувала та уражала FPV-дрони в режимі реального часу.

Водночас наведені результати наразі базуються на заяві виробника. Незалежних даних про ефективність комплексу проти різних типів дронів, кількох одночасних цілей або під час бойового застосування поки немає.

Чим розробка цікава для України

Для України ForceField становить інтерес насамперед як приклад переходу від радіоелектронної протидії до систем, які фізично виявляють і знищують FPV-дрони. Це особливо актуально для боротьби з оптоволоконними апаратами, канал керування яких неможливо заглушити звичайними засобами РЕБ. Цікаво, що нещодавно представлено пістолет-сіткометач для FPV-дронів.

Окреме значення має модульний принцип. Подібний блок виявлення та розпізнавання потенційно можна поєднувати з уже наявними бойовими модулями, не створюючи всю систему протидії з нуля.

Водночас практична цінність таких комплексів залежатиме від швидкості реакції, точності розпізнавання малорозмірних цілей, вартості одного перехоплення та здатності працювати під час масованого застосування дронів. Саме ці характеристики Axon Vision у пресрелізі не розкрила.