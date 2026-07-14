Компанія BlueBird Tech запускає серійне виробництво антидронових комплексів, які знешкоджують безпілотники без вибухового заряду. Нові системи використовують спеціальний "сіткомет", який фізично перехоплює дрон у польоті, після чого той втрачає можливість продовжувати політ.

Ставка на фізичне перехоплення

У BlueBird Tech пояснюють, що їхнє рішення покликане доповнити вже наявні засоби протидії безпілотникам. На відміну від систем радіоелектронної боротьби чи дорогих ракет-перехоплювачів, "сіткомет" не залежить від придушення сигналу та не використовує вибухову бойову частину.

"Сіткомет" виглядає як іграшковий пістолет. Фото BlueBird Tech

Після зближення з ціллю система вистрілює сіткою, яка заплутує гвинти дрона. У результаті безпілотник втрачає керування та падає.

За словами розробників, такий принцип особливо актуальний для боротьби з невеликими FPV-дронами та іншими малорозмірними безпілотниками, які дедалі частіше застосовуються на полі бою.

Вид "сіткомета" зверху. Фото BlueBird Tech

Виробництво масштабують

У компанії повідомили, що вже переходять від дослідних зразків до серійного випуску. Це має дозволити забезпечити стабільні поставки комплексів українським військовим.

BlueBird Tech також працює над подальшим вдосконаленням виробу. Розробники планують розширити можливості системи та підвищити ефективність перехоплення різних типів безпілотників.

Попит на кінетичні засоби зростає

Останнім часом українські виробники активно розробляють альтернативні способи боротьби з дронами. Причина – швидкий розвиток безпілотних технологій і зниження ефективності окремих засобів радіоелектронної боротьби проти автономних або захищених систем навігації.

Саме тому дедалі більше компаній працюють над так званими кінетичними засобами перехоплення – рішеннями, які фізично зупиняють безпілотник без використання дорогих керованих ракет. До цього напрямку належать як спеціалізовані дрони-перехоплювачі, так і системи із сітками, що можуть стати одним із найдешевших способів боротьби з масовими атаками невеликих БпЛА.