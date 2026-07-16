О завершении разработки ForceField компания Axon Vision сообщила в официальном пресс-релизе. Комплекс объединяет пассивное обнаружение воздушных целей, их анализ с помощью искусственного интеллекта и поражение под управлением оператора.

Предназначен для борьбы с дронами, против которых не действует РЭБ

ForceField создавали с учетом угрозы со стороны FPV-дронов с оптоволоконным каналом управления. Такие аппараты не зависят от традиционной радиосвязи между оператором и дроном, поэтому подавление радиочастот не обязательно приводит к потере управления.

В ответ Axon Vision сделала ставку не на радиоэлектронное подавление, а на физическое обнаружение, сопровождение и поражение цели. По данным компании, ForceField охватывает весь цикл работы: находит воздушную угрозу, определяет ее тип и передает оператору данные для принятия решения об открытии огня.

При этом окончательный контроль над применением оружия остается за человеком. В компании описывают это как модель Man-on-the-Loop: автоматизированная система выполняет основную часть поиска и сопровождения, но оператор может контролировать ее действия.

Обнаруживает цели без активного излучения

Система использует пассивное наблюдение и может работать днем и ночью. Она не излучает сигналы, по которым противник мог бы обнаружить позицию комплекса.

ForceField также не требует постоянной связи или подключения к внешним радарам и другим средствам обнаружения. Обработка данных происходит непосредственно на платформе с помощью технологий Edge AI.

Такой подход предполагает, что алгоритмы искусственного интеллекта работают локально, без передачи видео и других данных в удаленный вычислительный центр. Это сокращает время реакции и позволяет системе работать автономно даже в сложной электромагнитной обстановке.

ForceField можно устанавливать на имеющуюся технику

Axon Vision позиционирует комплекс как компактное решение для защиты подразделений в движении, боевых машин и стационарных позиций. Его конструкция предусматривает быструю установку на уже имеющиеся платформы без глубокого вмешательства в их бортовые системы.

Для поражения дронов ForceField использует стандартное вооружение и боеприпасы. Поэтому заказчику не нужно создавать отдельный запас специализированных ракет или дронов-перехватчиков.

В то же время компания не раскрывает точный состав комплекса, тип датчиков и характеристики вооружения. ForceField может поставляться как полностью готовая система или как отдельный модуль обнаружения и искусственного интеллекта для интеграции с другими боевыми модулями.

Систему проверили во время стрельб

Разработку завершили после серии испытаний с боевой стрельбой в условиях, которые компания называет приближенными к реальным. Во время тестов ForceField обнаруживала, сопровождала и поражала FPV-дроны в режиме реального времени.

В то же время приведенные результаты пока основаны на заявлении производителя. Независимых данных об эффективности комплекса против различных типов дронов, нескольких одновременных целей или в ходе боевого применения пока нет.

Почему разработка интересна для Украины

Для Украины ForceField представляет интерес прежде всего как пример перехода от радиоэлектронного противодействия к системам, которые физически обнаруживают и уничтожают FPV-дроны. Это особенно актуально для борьбы с оптоволоконными аппаратами, канал управления которыми невозможно заглушить обычными средствами РЭБ. Интересно, что недавно был представлен пистолет-сеткометатель для FPV-дронов.

Особое значение имеет модульный принцип. Подобный блок обнаружения и распознавания потенциально можно сочетать с уже имеющимися боевыми модулями, не создавая всю систему противодействия с нуля.

В то же время практическая ценность таких комплексов будет зависеть от скорости реакции, точности распознавания малогабаритных целей, стоимости одного перехвата и способности работать во время массированного применения дронов. Именно эти характеристики Axon Vision в пресс-релизе не раскрыла.