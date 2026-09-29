Росія хоче випробувати нову балістичну ракету з дальністю до 800 кілометрів, – ГУР

Росія планує до кінця року збільшити обсяги виробництва балістики. Країна-агресорка хоче випробувати новий тип балістичної ракети з дальністю ураження цілей до 800 кілометрів.

Ворог прагне не лише розширити лінійку розробок, а й суттєво наростити загальні обсяги виробництва балістичного озброєння. Про це повідомило ГУР у коментарі для "УНІАН".

Що відомо про плани Росії?

Росія планує до кінця року провести випробування нового типу балістичної ракети. Дальністю її польоту може сягнути 800 кілометрів. Захід розглядають як етап активної модернізації російського ракетного арсеналу в умовах остаточного припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Паралельно з розробкою нових зразків російські оборонні підприємства модернізують вже існуючі балістичні ракети 9М723 для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Зокрема, оновлена модифікація, яка отримала умовну назву "Іскандер-1000", за стандартних умов здатна летіти на 550 кілометрів, а в разі полегшення бойової частини її дальність зростає до 700 кілометрів.

Донедавна Кремль стримувало лише бажання приховати порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Наразі цей договір, який забороняв наземні балістичні та крилаті ракети дальністю 500 – 5500 кілометрів, уже не діє,

– розповіли у ГУР.

За даними воєнної розвідки, російська армія вже застосовувала оновлені ракети 9М723-2, що входять до складу комплексу "Бора-М" під час комбінованих ударів по Києву. Втім, промисловість агресора стикається з серйозними труднощами при виготовленні такої балістики, що змушує Москву шукати допомогу у Пхеньяна та закуповувати північнокорейські ракети KN-23.

Аналіз оприлюднених даних свідчить, що російські балістичні ракети залишаються критично залежними від імпортної електроніки. Зі 140 досліджених компонентів ракети 9М723 лише чверть виготовляють безпосередньо російські підприємства, тоді як майже половину постачають виробники зі США, а решту – компанії зі Швейцарії, Білорусі, Німеччини, Тайваню та Китаю.

Зазначимо, що із серпня Росія суттєво скоротила використання балістики, віддаючи перевагу реактивним безпілотникам. Bloomberg зазначає, це може свідчити про те, що Москва накопичує балістичні ракети для ударів по українській енергетичній та опалювальній інфраструктурі в холодний період, який зазвичай починається наприкінці жовтня або на початку листопада.