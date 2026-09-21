Окупанти вже готуються до того, аби влаштувати українцям взимку "пекло". Зокрема, росіяни почали накопичувати найбезпечніші ракети для ударів пише Bloomberg.

Чому ця зима може стати особливо важкою для України?

Йдеться про балістичі ракети. Саме вони завдають одних із найсерйозніших пошкоджень українській інфраструктурі, зокрема енергетичним об'єктам.

Із серпня Росія суттєво скоротила їхнє використання, віддаючи перевагу реактивним безпілотникам.

Це може свідчити про те, що Москва накопичує ракети для ударів по українській енергетичній та опалювальній інфраструктурі в холодний період, який зазвичай починається наприкінці жовтня або на початку листопада.

У серпні президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot на зиму.

Цього тижня лідери європейських країн планують закликати президента США Дональда Трампа надати Україні більше ракет для Patriot під час зустрічей світових лідерів у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Вони також закликатимуть інші країни, зокрема Велику Британію та Японію, надати Києву фінансову підтримку.

Німеччина та деякі інші європейські країни цього місяця заявили, що придбають додаткові системи Patriot у США та передадуть Україні ракети зі своїх запасів, щоб допомогти відбити очікувану російську зимову кампанію.

Водночас деякі союзники Києва побоюються того, що може чекати на Україну попереду.

Один із високопоставлених європейських чиновників висловив побоювання, що якщо Україна не зможе пережити цю зиму, зрештою вона програє війну.

Інші союзники налаштовані менш песимістично. Вони вважають, що навіть за серйозної нестачі ракет-перехоплювачів Україна зможе впоратися з труднощами.

За словами високопоставленого представника НАТО, наратив навколо війни регулярно змінюється.

Влітку оцінки ситуації для України були дуже позитивними, а тепер знову стали негативними, хоча лінія фронту майже не змінюється.

Полегшення для України могло б принести укладення енергетичного перемир'я. Йдеться про запропоновану за підтримки США домовленість, за якою Москва припинила б удари по енергетичній інфраструктурі України, а Київ – атаки на російські нафтопереробні заводи.

Однак наразі мало ознак того, що Владімір Путін погодиться на таку угоду. Минулого тижня прем'єр Польщі Туск озвучив дані розвідки, згідно з якими Росія "не готова до жодних серйозних переговорів про припинення вогню".

"Росіяни не зацікавлені – принаймні до кінця зими – у серйозних переговорах. Вони переконані, що зима буде трагічно критичною для України", – сказав Туск.

Прем'єр України Сергій Корецький також не бачить ознак того, що Росія прагне миру.

Водночас, за його словами, українська енергетична інфраструктура краще захищена від повітряних атак, ніж було раніше.