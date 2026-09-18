Після появи наприкінці серпня реактивних Shahed і збільшення кількості ракетних ударів загроза для столиці стала ще відчутнішою. Це особливо небезпечно напередодні зими, пише The Economist.

Якими осінь і зима будуть для Києва?

Росія вже багато років атакує українську енергетику, однак цього разу Київ може зіткнутися з частішими та тривалішими відключеннями світла.

Столиця залежить від великих централізованих теплоелектроцентралей, які складно повністю захистити від ударів.

У разі пошкодження ключових енергетичних об'єктів Київ може залишитися фактично "електричним островом".

Один із важливих вузлів – підстанція на 750 кВ у Макарові на захід від столиці. Якщо вона працюватиме, місто може отримувати близько 16 годин електроенергії на добу.

У разі її знищення цей показник може впасти приблизно до чотирьох годин.

Минулої зими через російські удари деякі райони Києва тижнями залишалися без нормального опалення під час морозів.

Цього року ризики ще більші: перебої можуть торкнутися не лише електроенергії та тепла, а й постачання води, продуктів і роботи каналізації.

Це місто може впасти,

– вважає західний дипломат.

Український чиновник очікує "абсолютного пекла" вже до жовтня. "Вони будуть мучити Київ", – говорить він.

Російська пропаганда намагатиметься розколоти суспільство та спровокувати людей на гнів. "Вони використовуватимуть втому, виснаження та інші фактори, щоб спробувати створити трагедію", – вважає чиновник.

Російські атаки вже впливають на звичайне життя киян. Під час тривог підприємства змушені закриватися, зупиняються метро та автобуси, а пасажири залишаються в дорозі.

Школи переводять заняття в укриття або відпускають дітей додому. Деякі заклади вже розглядають можливість закриття на зиму.

Батьки дедалі частіше обговорюють виїзд дітей у західні області або за кордон.

За даними The Economist, через загрозу нових ударів із Києва вже починають виїжджати сім'ї.

Нагадаємо, Київ і Київську область включили до переліку територій із підвищеним ризиком. Відтак місцевий бізнес може отримати часткову компенсацію за пошкоджене або знищене через російські атаки майно, а також витрат на страхування від воєнних ризиків.