После появления в конце августа беспилотников Shahed и увеличения числа ракетных ударов угроза для столицы стала еще более ощутимой. Это особенно опасно в преддверии зимы, пишет The Economist.
Какими будут осень и зима для Киева?
Россия уже много лет проводит атаки на украинскую энергетику, однако на этот раз Киев может столкнуться с более частыми и продолжительными отключениями света.
Столица зависит от больших централизованных теплоэлектроцентралей, которые сложно полностью защитить от ударов.
В случае повреждения ключевых энергетических объектов Киев может оказаться фактически "электрическим островом".
Один из важных узлов – подстанция на 750 кВ в Макарове к западу от столицы. Если она будет работать, город сможет получать около 16 часов электроэнергии в сутки.
В случае ее уничтожения этот показатель может упасть примерно до четырех часов.
Прошлой зимой из-за российских ударов некоторые районы Киева неделями оставались без нормального отопления во время морозов.
В этом году риски еще выше: перебои могут коснуться не только электроэнергии и тепла, но и водоснабжения, поставок продуктов и работы канализации.
Этот город может пасть,
– считает западный дипломат.
Украинский чиновник ожидает "абсолютного ада" уже к октябрю. "Они будут мучить Киев", – говорит он.
Российская пропаганда будет пытаться расколоть общество и спровоцировать людей на гнев. "Они будут использовать усталость, истощение и другие факторы, чтобы попытаться создать трагедию", – считает чиновник.
Российские атаки уже влияют на повседневную жизнь киевлян. Во время тревог предприятия вынуждены закрываться, останавливаются метро и автобусы, а пассажиры остаются в пути.
Школы переносят занятия в укрытия или отпускают детей домой. Некоторые учебные заведения уже рассматривают возможность закрытия на зиму.
Родители все чаще обсуждают отправку детей в западные области или за границу.
По данным The Economist, из-за угрозы новых ударов из Киева уже начинают уезжать семьи.
Напомним, Киев и Киевскую область включили в перечень территорий с повышенным риском. Таким образом, местный бизнес может получить частичную компенсацию за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате российских атак, а также за расходы на страхование от военных рисков.