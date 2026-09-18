После появления в конце августа беспилотников Shahed и увеличения числа ракетных ударов угроза для столицы стала еще более ощутимой. Это особенно опасно в преддверии зимы, пишет The Economist.

Какими будут осень и зима для Киева?

Россия уже много лет проводит атаки на украинскую энергетику, однако на этот раз Киев может столкнуться с более частыми и продолжительными отключениями света.

Столица зависит от больших централизованных теплоэлектроцентралей, которые сложно полностью защитить от ударов.

В случае повреждения ключевых энергетических объектов Киев может оказаться фактически "электрическим островом".

Один из важных узлов – подстанция на 750 кВ в Макарове к западу от столицы. Если она будет работать, город сможет получать около 16 часов электроэнергии в сутки.

В случае ее уничтожения этот показатель может упасть примерно до четырех часов.

Прошлой зимой из-за российских ударов некоторые районы Киева неделями оставались без нормального отопления во время морозов.

В этом году риски еще выше: перебои могут коснуться не только электроэнергии и тепла, но и водоснабжения, поставок продуктов и работы канализации.

Этот город может пасть,

– считает западный дипломат.

Украинский чиновник ожидает "абсолютного ада" уже к октябрю. "Они будут мучить Киев", – говорит он.

Российская пропаганда будет пытаться расколоть общество и спровоцировать людей на гнев. "Они будут использовать усталость, истощение и другие факторы, чтобы попытаться создать трагедию", – считает чиновник.

Российские атаки уже влияют на повседневную жизнь киевлян. Во время тревог предприятия вынуждены закрываться, останавливаются метро и автобусы, а пассажиры остаются в пути.

Школы переносят занятия в укрытия или отпускают детей домой. Некоторые учебные заведения уже рассматривают возможность закрытия на зиму.

Родители все чаще обсуждают отправку детей в западные области или за границу.

По данным The Economist, из-за угрозы новых ударов из Киева уже начинают уезжать семьи.

Напомним, Киев и Киевскую область включили в перечень территорий с повышенным риском. Таким образом, местный бизнес может получить частичную компенсацию за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате российских атак, а также за расходы на страхование от военных рисков.