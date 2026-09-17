Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что известно о изменениях в программе страхования военных рисков?

По словам премьера, теперь компенсацию можно будет получить, в частности, за топливо, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы. Максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 до 5 миллионов гривен в год, а механизм распространили на арендованное имущество.

Отдельно правительство расширило государственную поддержку больших проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности. Льготные кредиты можно будет направлять на восстановление топливной и складской инфраструктуры, модернизацию предприятий и пополнение оборотного капитала, а государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный лимит для группы связанных компаний составит 1 миллиард гривен.

Правительство объясняет решение необходимостью поддержать предприятия, которые несут потери из-за российских атак, чтобы они могли быстрее возобновлять работу, сохранять рабочие места и платить налоги. Отдельную статью на страхование военных рисков также планируется предусмотреть в проекте государственного бюджета на следующий год.

Напомним, в Киеве и Киевской области сократили продолжительность комендантского часа. С 10 сентября она действует с 01:00 до 05:00, то есть теперь длится на один час меньше.

В столице из-за этого на час продолжили работу общественного транспорта. В то же время графики работы заведений питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров не изменяются.

Также в Киеве во время комендантского часа разрешено транзитное движение крупногабаритного транспорта, а из-за возможных задержек поездов организовали четыре автобусных маршрута от центрального железнодорожного вокзала.