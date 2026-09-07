Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Как изменится комендантский час?

Рада обороны Киева приняла решение о функционировании городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице.

В соответствии с решением правительства, комендантский час в Киеве будет действовать с 01:00 до 05:00. Таким образом, его продолжительность сократится на один час. Новый режим вступит в силу с 00:00 10 сентября.

В связи с изменениями город также продлит на один час работу общественного транспорта. Это должно учитывать новое время окончания комендантского часа.

В то же время графики работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров останутся без изменений.

Отдельно Кличко напомнил, что с 3 сентября во время комендантского часа разрешено транзитное движение крупногабаритного транспорта. Кроме того, из-за возможных опозданий поездов Киев организует четыре автобусных маршрута для перевозки пассажиров с центрального железнодорожного вокзала во время комендантского часа.

Напомним, причиной пересмотра подходов стали длительные воздушные тревоги, которые все сильнее влияют на повседневную жизнь украинцев. В частности, из-за длительных ограничений страдают работа предприятий, логистика, транспорт, обучение в школах и работа детских садов.

Власти считают, что Россия своей новой тактикой атак пытается не только нанести непосредственный ущерб, но и парализовать экономическую активность в Киеве и других больших городах. Поэтому разрабатываются решения, которые позволят предприятиям и учреждениям работать в условиях различных видов опасности, при этом максимально защищая людей.