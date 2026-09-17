Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Що відомо про зміну в програмі страхування воєнних ризиків?

За словами прем'єра, тепер компенсацію можна буде отримати, зокрема, за пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки й причепи. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік, а механізм поширили на орендоване майно.

Окремо уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити можна буде спрямовувати на відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізацію підприємств і поповнення оборотного капіталу, а держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній становитиме 1 мільярд гривень.

Уряд пояснює рішення необхідністю підтримати підприємства, які зазнають втрат через російські атаки, щоб вони могли швидше відновлювати роботу, зберігати робочі місця та сплачувати податки. Окрему статтю на страхування воєнних ризиків також планують передбачити у проєкті державного бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, у Києві та Київській області скоротили тривалість комендантської години. Із 10 вересня вона діє з 01:00 до 05:00, тобто тепер триває на одну годину менше.

У столиці через це на годину продовжили роботу громадського транспорту. Водночас графіки роботи закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюються.

Також у Києві під час комендантської години дозволений транзитний рух великогабаритного транспорту, а через можливі затримки потягів організували чотири автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу.