Оккупанты уже готовятся устроить украинцам зимой "ад". В частности, россияне начали накапливать самые безопасные ракеты для нанесения ударов, пишет Bloomberg.

Почему эта зима может стать особенно тяжелой для Украины?

Речь идет о баллистических ракетах. Именно они наносят одни из самых серьезных повреждений украинской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам.

С августа Россия существенно сократила их использование, отдавая предпочтение реактивным беспилотникам.

Это может свидетельствовать о том, что Москва накапливает ракеты для ударов по украинской энергетической и теплоснабжающей инфраструктуре в холодный период, который обычно начинается в конце октября или в начале ноября.

В августе президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украине нужно не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot на зиму.

На этой неделе лидеры европейских стран планируют призвать президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше ракет для Patriot во время встреч мировых лидеров в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Они также будут призывать другие страны, в частности Великобританию и Японию, оказать Киеву финансовую поддержку.

Германия и некоторые другие европейские страны в этом месяце заявили, что приобретут дополнительные системы "Патриот" в США и передадут Украине ракеты из своих запасов, чтобы помочь отразить ожидаемую российскую зимнюю кампанию.

В то же время некоторые союзники Киева опасаются того, что может ждать Украину впереди.

Один из высокопоставленных европейских чиновников выразил опасение, что если Украина не сможет пережить эту зиму, в конечном итоге она проиграет войну.

Другие союзники настроены менее пессимистично. Они считают, что даже при серьезной нехватке ракет-перехватчиков Украина сможет справиться с трудностями.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, нарратив вокруг войны регулярно меняется.

Летом оценки ситуации для Украины были очень позитивными, а теперь снова стали негативными, хотя линия фронта почти не меняется.

Облегчение для Украины могло бы принести заключение энергетического перемирия. Речь идет о предложенной при поддержке США договоренности, по которой Москва прекратила бы удары по энергетической инфраструктуре Украины, а Киев – атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Однако пока мало признаков того, что Владимир Путин согласится на такое соглашение. На прошлой неделе премьер Польши Туск озвучил данные разведки, согласно которым Россия "не готова к каким-либо серьезным переговорам о прекращении огня".

"Россияне не заинтересованы – по крайней мере до конца зимы – в серьезных переговорах. Они убеждены, что зима будет трагически критической для Украины", – сказал Туск.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий также не видит признаков того, что Россия стремится к миру.

В то же время, по его словам, украинская энергетическая инфраструктура лучше защищена от воздушных атак, чем раньше.