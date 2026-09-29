Враг стремится не только расширить линейку разработок, но и существенно увеличить общие объемы производства баллистического вооружения. Об этом сообщило ГУР в комментарии для"УНИАН".

Что известно о планах России?

Россия планирует до конца года провести испытания нового типа баллистической ракеты. Дальность ее полета может составить 800 километров. Этот шаг рассматривается как этап активной модернизации российского ракетного арсенала в условиях окончательного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Параллельно с разработкой новых образцов российские оборонные предприятия модернизируют уже существующие баллистические ракеты 9М723 для оперативно-тактических комплексов "Искандер". В частности, обновленная модификация, получившая условное название "Искандер-1000", в стандартных условиях способна лететь на 550 километров, а в случае облегчения боевой части ее дальность возрастает до 700 километров.

До недавнего времени Кремль сдерживало лишь желание скрыть нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В настоящее время этот договор, запрещавший наземные баллистические и крылатые ракеты дальностью 500–5500 километров, уже не действует,

– сообщили в ГУР.

По данным военной разведки, российская армия уже применяла модернизированные ракеты 9М723-2, что входят в состав комплекса "Бора-М", во время комбинированных ударов по Киеву. Впрочем, промышленность агрессора сталкивается с серьезными трудностями при производстве такой баллистической техники, что вынуждает Москву обращаться за помощью к Пхеньяну и закупать северокорейские ракеты KN-23.

Анализ обнародованных данных свидетельствует, что российские баллистические ракеты остаются критически зависимыми от импортной электроники. Из 140 исследованных компонентов ракеты 9М723 лишь четверть изготавливают непосредственно российские предприятия, тогда как почти половину поставляют производители из США, а остальные – компании из Швейцарии, Беларуси, Германии, Тайваня и Китая.

Отметим, что с августа Россия существенно сократила использование баллистических ракет, отдавая предпочтение реактивным беспилотникам. Bloomberg отмечает, что это может свидетельствовать о том, что Москва накапливает баллистические ракеты для ударов по украинской энергетической и теплоснабжающей инфраструктуре в холодный период, который обычно начинается в конце октября или в начале ноября.