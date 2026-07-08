Без пілота від злету до перехоплення: F-Drones показала автономний дрон LITAVR

Українська компанія F-Drones представила оновлений комплекс LITAVR із програмним забезпеченням 3D LARAG. Перехоплювач самостійно виконує весь політ, тоді як оператор лише запускає дрон і підтверджує ураження цілі.

F-Drones показала польові випробування оновленого дрона-перехоплювача LITAVR коптерного типу, під час яких він автономно наздогнав і знищив повітряну ціль. Виробник називає розробку першим повністю автономним перехоплювачем такого типу. Незалежного підтвердження цього статусу наразі немає.

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Весь політ проходить без пілота

LITAVR самостійно злітає, розраховує траєкторію перехоплення, наздоганяє ціль та захоплює її для супроводження.

За кількасот метрів до цілі дрон знижує швидкість і рухається за нею. Оператор стежить за процесом і дає остаточне підтвердження на ураження. Після цього перехоплювач сам завершує місію.

Фактично участь людини зведена до двох команд: запуску безпілотника та підтвердження атаки. Така схема відповідає принципу human-in-the-loop, за якого остаточне рішення про застосування засобу залишається за оператором.

LITAVR працює разом із 3D LARAG

Автономний комплекс складається з дрона LITAVR та програмної платформи 3D LARAG власної розробки F-Drones.

Система показує процес перехоплення в режимі реального часу у двовимірному та тривимірному форматах. Оператор бачить положення дрона, цілі та траєкторію їхнього руху.

Для запуску місії комплексу потрібні координати повітряної цілі. Вони можуть надходити від радарів різних типів через мультипротокольний інтерфейс F-Drones. Це дозволяє підключати LITAVR до вже розгорнутих систем виявлення без прив’язки до одного конкретного радара.

Керувати місією можна дистанційно

F-Drones також використовує власну систему віддаленого керування. Вона дозволяє спостерігати за польотом і підтверджувати перехоплення з великої відстані від місця запуску.

За заявою компанії, оператор може перебувати фактично в будь-якій точці світу, де є доступ до відповідного каналу управління. Таке рішення дозволяє відокремити пілота від стартової позиції перехоплювача та зменшити навантаження на розрахунок безпосередньо на місці.

Заявлена дальність нової версії LITAVR становить до 65 кілометрів, а робоча висота перевищує 9 кілометрів.

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Що змінилося у LITAVR

Попередню версію LITAVR уже оснащували автоматичним термінальним наведенням. Після захоплення цілі система могла самостійно вести перехоплювач на фінальній ділянці польоту, тоді як оператор контролював його швидкість.

У червні Міністерство оборони повідомляло про максимальну швидкість LITAVR до 350 кілометрів за годину, стандартний радіус дії 40 кілометрів та висоту польоту до 9 кілометрів. Комплекс також мав власну навігацію без залежності від GPS та міг взаємодіяти з радарами через програмне забезпечення LARAG.

Оновлений варіант переносить автоматизацію з останнього етапу на весь політ. Дрону вже не потрібен пілот, який вручну веде його до району перехоплення: програмна платформа бере на себе зліт, побудову маршруту, зближення та супроводження цілі.

Комплекс готують до бойових випробувань

F-Drones планує провести бойові випробування автономної версії LITAVR та розпочати її повну інтеграцію у військо. Строків початку серійного постачання саме оновленого комплексу компанія не назвала.

Базова версія LITAVR уже перебуває у серійному виробництві. Розробка перехоплювача розпочалася восени 2024 року, влітку 2025-го він пройшов кодифікацію, а восени того ж року почалися поставки до Сил оборони.