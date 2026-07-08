Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, які системи можуть посилити захист України від балістики. Він також розповів, чому самих комплексів ППО недостатньо та як далекобійні удари можуть скоротити ракетний потенціал Росії.

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Проти російської балістики є альтернативи Patriot

Україна може перехоплювати балістичні ракети не лише комплексами Patriot. Серед можливих рішень є ізраїльська система Arrow, американська THAAD, а також південнокорейські комплекси, які вже продемонстрували ефективність проти таких цілей.

Не єдиним Patriot ми можемо перехоплювати балістику. Німеччина нещодавно придбала дві системи Arrow – це ізраїльська система протиракетного захисту, яка перехоплює балістичні ракети поза атмосферою. Завдяки цьому наслідків від падіння уламків практично немає,

– пояснив Храпчинський.

За схожим принципом працює американська THAAD, яка також знищує ракети за межами атмосфери. Перспективними напрямками авіаексперт назвав і подальший розвиток франко-італійської SAMP/T та німецької IRIS-T, щоб вони отримували ширші можливості для боротьби з балістичними цілями.

Рішення є. Потрібно напряму працювати з партнерами, створювати чітке технічне завдання відповідно до наших потреб, і тоді можна буде говорити про більшу кількість систем, здатних протидіяти балістичним ракетам,

– наголосив офіцер Повітряних сил у резерві.

Україні важливо не зосереджуватися лише на постачанні ракет до Patriot, а розширювати перелік доступних систем протиракетної оборони. Узгодження конкретних вимог із виробниками та державами-партнерами дасть змогу поступово створити багаторівневий захист від різних типів російської балістики.

Виробництво перехоплювачів не встигає за Росією

Навіть розширення переліку систем ППО не розв'яже проблему без збільшення виробництва ракет-перехоплювачів. Сполучені Штати випускають близько 750 ракет для Patriot на рік, тоді як для франко-італійської SAMP/T виготовляють приблизно 300 перехоплювачів.

Це суттєво замало, адже Росія в середньому виробляє близько 20 балістичних ракет на місяць, кілька ракет "Циркон" і достатню кількість "Кинджалів". Тому потрібно не лише нарощувати ППО, а й зменшувати російський ракетний потенціал,

– пояснив Храпчинський.

Україна вже уражала близько десяти важливих підприємств, залучених до виробництва балістичних і крилатих ракет. Однак промислова база Росії значно ширша та охоплює приблизно 1600 підприємств, тому окремих атак недостатньо для швидкого скорочення її можливостей.

Партнери мають або суттєво посилити українську протиповітряну оборону, або розширити пакет далекобійного озброєння. Такі ракети потрібні для системного ураження виробничих майданчиків, комплектувальних підприємств та інших ланок, без яких Росія не зможе підтримувати нинішні темпи випуску ракет.

Ми маємо ставити питання прямо: або партнери посилюють нас засобами ППО, або надають більше далекобійних ракет, які можуть суттєво вплинути на спроможність Росії виробляти це озброєння. Поєднання цих двох напрямків дасть хороший результат,

– наголосив авіаексперт.

Плани західних держав щодо значного нарощування виробництва розраховані переважно до 2030 року, тоді як захист потрібен Україні вже зараз. Тому поряд із додатковими перехоплювачами необхідно домагатися дозволу застосовувати західне далекобійне озброєння по військових і промислових цілях на території Росії.

Удари України оголюють слабкі місця російської оборони

Українські атаки вже впливають не лише на підприємства російського оборонно-промислового комплексу. Із п'яти основних центрів космічного зв'язку Росії три зазнали уражень, що частково послабило систему раннього попередження про ракетний напад.

Наші дії постійно показують Європі, що Російська Федерація стає дедалі слабшою. Вона вже частково втратила можливості системи раннього попередження,

– пояснив Храпчинський.

За його словами, це також свідчить про проблеми Росії із захистом власного стратегічного потенціалу. Україна намагається донести партнерам, що Кремль не є настільки невразливим, як його часто сприймають, а системні удари можуть ще більше обмежити його військові можливості.

Водночас значна частина західних держав досі сподівається завершити війну дипломатичним шляхом і не готова до сценарію поразки Росії.

Ми постійно наголошуємо партнерам: у Росії є проблеми з протиповітряною обороною, вона не може належно захистити навіть свій ядерний потенціал. Але більшість світу все ще чекає, що це питання можна буде вирішити дипломатично, тому не збільшує виробництво критично важливого озброєння,

– зазначив авіаексперт.

Україні потрібні не лише додаткові ракети до Patriot, а ширший перелік засобів перехоплення та далекобійних систем. Нині удари західними ракетами переважно спираються на британські Storm Shadow і французькі SCALP, тоді як американські ATACMS використовувалися обмежено, а інші зразки досі не надходять у необхідній кількості.

Переговори з партнерами мають охоплювати одночасно посилення протиракетної оборони й постачання ракет для ударів по російських військових об'єктах. Лише поєднання цих можливостей дасть змогу не тільки збивати вже запущені цілі, а й скорочувати спроможність Росії виробляти та застосовувати нові ракети.

Храпчинський пояснив, як захистити Україну від балістики: дивіться відео