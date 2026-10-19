Білорусь почала виготовляти реактивні БпЛА: чи є загроза для України

Білоруський військово-промисловий комплекс робить ставку на зовнішні ринки: більшість вироблених у країні безпілотників режим Лукашенка спрямовує на експорт у гарячі точки світу. Оприлюднені матеріали засвідчують офіційний вихід Мінська до переліку постачальників реактивних ударних БпЛА.

Як повідомляє видання Defense Express із посиланням на військовослужбовця 413 полку СБС Рейд та експерта Івана Киричевського, у відкритому доступі з'явилися чергові докази цього – білоруські реактивні дрони-камікадзе виявили на озброєнні Лівійської національної арабської армії (LNAA).

Технічна основа ударного дрона

Базою для реактивного боєприпасу Миротворець став дрон-мішень "Беркут-ВМ". Модифікована ударна версія суттєво наростила дальність польоту порівняно зі своєю тренувальною платформою.



Білоруські реактивні дрони-камікадзе "Миротворец" в розпорядженні військ фельдмаршала Хаффтара у Лівії, жовтень 2026 року / Defence Express

У вихідному варіанті мішень розвиває швидкість до 400 кілометрів на годину та підіймається на висоту до 3 000 метрів. Її радіус польоту обмежується 110 кілометрами, а тривалість перебування в небі становить до 30 хвилин. На цих апаратах встановлюють реактивні двигуни ймовірно китайського виробництва.



Білоруський реактивний БПЛА "Беркут-ВМ" / фото з відкритих джерел

Поява білоруських баражувальних систем

Презентація платформи "Беркут-ВМ" відбулася у 2021 році на оборонній виставці MILEX 2021. Сам реактивний дрон-камікадзе "Миротворець" вперше публічно показали у 2022 році на пропагандистському заході за участі Лукашенка.

Про існування білоруських ударних реактивних безпілотників було відомо задовго до розгортання росіянами систем "Shahed-238", "Герань-4" чи "Герань-5". Утім, у зонах воєнних дій за участю РФ ця техніка почала масово фіксуватися лише протягом 2025 – 2026 років.

Експорт озброєнь у зони російського впливу

Лівійський контракт став не першим випадком застосування білоруських реактивних безпілотників на африканському континенті. Нагадаємо, що у лютому 2025 року апарати "Беркут-ВМ" помітили в Конго, де підтримувані Москвою урядові війська вели бої з угрупуванням М23.



Су-25 та білоруські "Беркут-ВМ", що стали трофеями бойовиків "М23" в ДРК, лютий 2025 року / Defence Express

Паралельно Мінськ постачає силам Хаффтара й важке озброєння радянського зразка. У липні 2026 року в розпорядженні лівійського формування зафіксували білоруську модернізацію реактивної системи "Ураган-М" на автомобільному шасі МАЗ-6317-05.



РСЗВ "Ураган-М" на шасі МАЗ-6317 на озброєнні військ фельдмаршала Хаффтара у Лівії, липень 2026 року / Defence Express

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