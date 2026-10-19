Як повідомляє видання Defense Express із посиланням на військовослужбовця 413 полку СБС Рейд та експерта Івана Киричевського, у відкритому доступі з'явилися чергові докази цього – білоруські реактивні дрони-камікадзе виявили на озброєнні Лівійської національної арабської армії (LNAA).
Технічна основа ударного дрона
Базою для реактивного боєприпасу Миротворець став дрон-мішень "Беркут-ВМ". Модифікована ударна версія суттєво наростила дальність польоту порівняно зі своєю тренувальною платформою.
Білоруські реактивні дрони-камікадзе "Миротворец" в розпорядженні військ фельдмаршала Хаффтара у Лівії, жовтень 2026 року / Defence Express
У вихідному варіанті мішень розвиває швидкість до 400 кілометрів на годину та підіймається на висоту до 3 000 метрів. Її радіус польоту обмежується 110 кілометрами, а тривалість перебування в небі становить до 30 хвилин. На цих апаратах встановлюють реактивні двигуни ймовірно китайського виробництва.
Білоруський реактивний БПЛА "Беркут-ВМ" / фото з відкритих джерел
Поява білоруських баражувальних систем
Презентація платформи "Беркут-ВМ" відбулася у 2021 році на оборонній виставці MILEX 2021. Сам реактивний дрон-камікадзе "Миротворець" вперше публічно показали у 2022 році на пропагандистському заході за участі Лукашенка.
Про існування білоруських ударних реактивних безпілотників було відомо задовго до розгортання росіянами систем "Shahed-238", "Герань-4" чи "Герань-5". Утім, у зонах воєнних дій за участю РФ ця техніка почала масово фіксуватися лише протягом 2025 – 2026 років.
Експорт озброєнь у зони російського впливу
Лівійський контракт став не першим випадком застосування білоруських реактивних безпілотників на африканському континенті. Нагадаємо, що у лютому 2025 року апарати "Беркут-ВМ" помітили в Конго, де підтримувані Москвою урядові війська вели бої з угрупуванням М23.
Су-25 та білоруські "Беркут-ВМ", що стали трофеями бойовиків "М23" в ДРК, лютий 2025 року / Defence Express
Паралельно Мінськ постачає силам Хаффтара й важке озброєння радянського зразка. У липні 2026 року в розпорядженні лівійського формування зафіксували білоруську модернізацію реактивної системи "Ураган-М" на автомобільному шасі МАЗ-6317-05.
РСЗВ "Ураган-М" на шасі МАЗ-6317 на озброєнні військ фельдмаршала Хаффтара у Лівії, липень 2026 року / Defence Express
Військова активність Росії та Білорусі в Африці: головне
- Військове співробітництво режиму Лукашенка з лівійським фельдмаршалом Халіфою Хафтаром координується з Кремлем. Росія перетворила східну Лівію на ключовий логістичний вузол для розгортання свого "Африканського корпусу", сформованого під егідою Міноборони РФ після розформування ПВК "Вагнер".
- Раніше повідомлялося, що через Лівію Росія забезпечує ротацію бойовиків, перекидання зброї та контрабанду ресурсів, підтримуючи дружні хунти й угруповання в Судані, Малі, Нігері та Буркіна-Фасо.
- Водночас режим у Мінську активно інтегрується у військові ланцюжки постачання РФ: Білорусь не лише передає модернізовану техніку зі складів зберігання, а й виступає посередником для продажу озброєнь проросійським формуванням в обхід санкцій ООН.