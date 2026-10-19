Як повідомляє видання Defense Express із посиланням на військовослужбовця 413 полку СБС Рейд та експерта Івана Киричевського, у відкритому доступі з'явилися чергові докази цього – білоруські реактивні дрони-камікадзе виявили на озброєнні Лівійської національної арабської армії (LNAA).

Технічна основа ударного дрона

Базою для реактивного боєприпасу Миротворець став дрон-мішень "Беркут-ВМ". Модифікована ударна версія суттєво наростила дальність польоту порівняно зі своєю тренувальною платформою.



Білоруські реактивні дрони-камікадзе "Миротворец" в розпорядженні військ фельдмаршала Хаффтара у Лівії, жовтень 2026 року / Defence Express

У вихідному варіанті мішень розвиває швидкість до 400 кілометрів на годину та підіймається на висоту до 3 000 метрів. Її радіус польоту обмежується 110 кілометрами, а тривалість перебування в небі становить до 30 хвилин. На цих апаратах встановлюють реактивні двигуни ймовірно китайського виробництва.



Білоруський реактивний БПЛА "Беркут-ВМ" / фото з відкритих джерел

Поява білоруських баражувальних систем

Презентація платформи "Беркут-ВМ" відбулася у 2021 році на оборонній виставці MILEX 2021. Сам реактивний дрон-камікадзе "Миротворець" вперше публічно показали у 2022 році на пропагандистському заході за участі Лукашенка.

Про існування білоруських ударних реактивних безпілотників було відомо задовго до розгортання росіянами систем "Shahed-238", "Герань-4" чи "Герань-5". Утім, у зонах воєнних дій за участю РФ ця техніка почала масово фіксуватися лише протягом 2025 – 2026 років.

Експорт озброєнь у зони російського впливу

Лівійський контракт став не першим випадком застосування білоруських реактивних безпілотників на африканському континенті. Нагадаємо, що у лютому 2025 року апарати "Беркут-ВМ" помітили в Конго, де підтримувані Москвою урядові війська вели бої з угрупуванням М23.



Су-25 та білоруські "Беркут-ВМ", що стали трофеями бойовиків "М23" в ДРК, лютий 2025 року / Defence Express

Паралельно Мінськ постачає силам Хаффтара й важке озброєння радянського зразка. У липні 2026 року в розпорядженні лівійського формування зафіксували білоруську модернізацію реактивної системи "Ураган-М" на автомобільному шасі МАЗ-6317-05.



РСЗВ "Ураган-М" на шасі МАЗ-6317 на озброєнні військ фельдмаршала Хаффтара у Лівії, липень 2026 року / Defence Express

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