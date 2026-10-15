Від Росії до кордонів України та НАТО: у Білорусі розгортають нову систему військового зв’язку

Росія розбудовує в Білорусі мережу захищеного військового зв’язку, орієнтовану на потреби російської армії поблизу кордонів України та НАТО. Радіорелейні магістралі прокладають зі сходу на захід – від російського кордону до Польщі, країн Балтії та Києва.

Про це йдеться в аналітичному звіті "Мілітаризація Білорусі", який BELPOL презентував у Варшаві спільно з Товариством залізничників Білорусі.

Яку систему зв’язку розгортають у Білорусі?

Основою нової мережі є радіорелейні лінії та спрямовані антени. Таке обладнання дає змогу передавати інформацію радіоканалами та, за оцінкою авторів звіту, зменшувати ризик її перехоплення або прослуховування.

Спеціальне обладнання встановлюють на вежах мобільного оператора МТС. Його власниками є російський капітал, якому належить 49% компанії, та білоруська держава з часткою 51%.

Мережу будують не за схемою з’єднання Мінська з обласними центрами. Натомість радіорелейні магістралі прокладають зі сходу на захід – від російського кордону до кордонів Польщі, Литви, Латвії та України. Зокрема, одну з ліній облаштовують уздовж автомобільної траси М-10 за маршрутом Гомель – Брест.

Система стаціонарного радіорелейного зв’язку МО РБ біля кордонів України / BELPOL

Представник BELPOL Матвій Купрейчик заявив, що така географія розміщення ретрансляторів може вказувати на орієнтацію системи на потреби російської армії. Єдиний командний центр мережі розташований на території Росії.

Базові станції транкінгового зв’язку стандарту DMR біля кордонів України / BELPOL

Раніше, у другій половині 2025 року, Росія розгорнула на території Білорусі систему ретрансляторів для управління безпілотниками, які атакують північні області України.

Така інфраструктура може створювати додаткові загрози для українських регіонів поблизу білоруського кордону – зокрема Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей.

Нагадаємо, Білорусь поступово нарощує військові можливості та розширює інфраструктуру, яка може допомогти Росії перекидати війська й техніку до кордонів НАТО та України.

Як розповів в інтерв’ю 24 Каналу представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та національної безпеки Вадим Кабанчук, білоруський військово-промисловий комплекс може вийти на максимальні обсяги виробництва військової продукції у 2027 році. Він також звернув увагу на розвиток військової логістики та можливостей для перевезення російських сил залізницею.

Ці потужності можуть бути використані Москвою в разі нової регіональної кризи. Водночас Кабанчук застеріг, що наразі немає підстав стверджувати про неминучий напад у 2027 році.