Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та національної безпеки Вадим Кабанчук в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, які ознаки можуть свідчити про підготовку Росії до нової регіональної кризи, чому Москва посилює військову логістику та яку роль у її планах може відіграти Мінськ.

Чому 2027 рік привертає увагу?

Білоруський військово-промисловий комплекс, який переважно працює в інтересах Росії, може вийти на максимальні обсяги виробництва військової продукції саме у 2027 році, повідомив Кабанчук.

Низка інших маркерів вказує на те, що вони готуються до кризи саме у 2027 році. Але ми зараз не можемо стверджувати, що буде неминучий напад або напад, як вони робили в стилі 2022 року,

– наголосив Кабанчук.

Він зауважив, що характер війни змінився: значно більшу роль відіграють безпілотники, крилаті ракети та інші технології. Тому можливі сценарії дій Росії не обов'язково повторюватимуть повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Повне інтерв'ю Кабанчука: дивитись відео

Росія розширює військову логістику в Білорусі

Ще одним сигналом є розвиток інфраструктури, яка може забезпечити швидке перекидання російських військ і техніки. За словами Кабанчука, Мінськ і Москва працюють над логістичними можливостями, зокрема над організацією військових перевезень залізницею.

Ми спостерігаємо тенденцію, те, що вони все це розширюють і будують нові логістичні можливості для швидкого перекидання військ,

– пояснив представник білоруської опозиції.

Він вважає, що ця інфраструктура може бути використана Росією в разі виникнення нової регіональної кризи. Та конкретні терміни і можливі сценарії подальших дій Кремля залишаються невідомими.

Кабанчук також звернув увагу на Сувальський коридор – ділянку між Польщею та Литвою, яка має стратегічне значення для сполучення країн Балтії з рештою НАТО.

Західним країнам варто посилювати захист вразливих ділянок і стежити за розвитком військової інфраструктури поблизу кордонів Альянсу.

Яку роль у планах Кремля відіграє Лукашенко?

Після початку повномасштабної війни Росії проти України військова залежність Білорусі від Москви посилилася. Кабанчук заявив, що Мінськ фактично втратив військовий суверенітет, а білоруська інфраструктура та можливості армії можуть використовуватися в інтересах Росії.

В разі нового загострення Олександр Лукашенко навряд чи зможе самостійно визначати військову політику країни.

Лукашенко в цьому випадку просто візьме під козирок. Вони будуть виконувати те, що їм буде спускатися з Москви,

– сказав Кабанчук.

Він наголосив, що нинішні ознаки не дають змоги зробити висновок про неминучість нового нападу. Країнам Європи потрібно уважно стежити за військовим виробництвом, логістикою та іншими змінами в Білорусі, щоб вчасно реагувати на можливі загрози.