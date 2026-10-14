Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук в эксклюзивном интервьюе для "24 Канала" объяснил, какие признаки могут свидетельствовать о подготовке России к новому региональному кризису, почему Москва усиливает военную логистику и какую роль в ее планах может сыграть Минск.

Почему 2027 год привлекает внимание?

Белорусский военно-промышленный комплекс, который преимущественно работает в интересах России, может выйти на максимальные объемы производства военной продукции именно в 2027 году, сообщил Кабанчук.

Ряд других признаков указывает на то, что они готовятся к кризису именно в 2027 году. Но мы сейчас не можем утверждать, что будет неминуемое нападение или вторжение, как они делали в 2022 году,

– подчеркнул Кабанчук.

Он отметил, что характер войны изменился: значительно большую роль играют беспилотники, крылатые ракеты и другие технологии. Поэтому возможные сценарии действий России не обязательно будут повторять полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

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Россия расширяет военную логистику в Беларуси

Еще одним сигналом является развитие инфраструктуры, которая может обеспечить быструю переброску российских войск и техники. По словам Кабанчука, Минск и Москва работают над логистическими возможностями, в частности над организацией военных перевозок по железной дороге.

Мы наблюдаем тенденцию, что они все это расширяют и создают новые логистические возможности для быстрого переброса войск,

– пояснил представитель белорусской оппозиции.

Он считает, что эта инфраструктура может быть использована Россией в случае возникновения нового регионального кризиса. Однако конкретные сроки и возможные сценарии дальнейших действий Кремля остаются неизвестными.

Кабанчук также обратил внимание на Сувальский коридор – участок между Польшей и Литвой, имеющий стратегическое значение для связи стран Балтии с остальной частью НАТО.

Западным странам следует усиливать защиту уязвимых участков и следить за развитием военной инфраструктуры вблизи границ Альянса.

Какую роль в планах Кремля играет Лукашенко?

После начала полномасштабной войны России против Украины военная зависимость Беларуси от Москвы усилилась. Кабанчук заявил, что Минск фактически утратил военный суверенитет, а белорусская инфраструктура и возможности армии могут использоваться в интересах России.

В случае нового обострения Александр Лукашенко вряд ли сможет самостоятельно определять военную политику страны.

Лукашенко в этом случае просто подчинится. Они будут выполнять то, что им будет спускаться из Москвы,

– сказал Кабанчук.

Он подчеркнул, что нынешние признаки не позволяют сделать вывод о неизбежности нового нападения. Странам Европы нужно внимательно следить за военным производством, логистикой и другими изменениями в Беларуси, чтобы вовремя реагировать на возможные угрозы.