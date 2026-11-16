Влучна робота з турелі: морський дрон Sargan 3000 вдруге знищив російський МБеК

Український морський безекіпажний катер Sargan 3000 автоматичною туреллю ліквідував російський дрон у темну пору доби. Це вже другий ворожий безпілотний катер, уражений українськими військовими в бою морських дронів.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

Деталі морського бою дронів

Військові оприлюднили відеозапис ураження безекіпажного апарату противника. На оприлюднених кадрах зафіксовано переслідування російського катера та його знерухомлення прицільним вогнем.

Після зупинки ворожої цілі оператори зрештою знищили морський дрон загарбників.

Знищення російського морського дрона: дивіться відео

Перший російський морський безекіпажний катер український Sargan 3000 знищив на початку вересня.

Інші втрати ворога

Нагадаємо, що бійці ССО вдарили по двох нафтобазах у російському місті Азов Ростовської області. Ці підприємства забезпечували пальним російські війська на тимчасово окупованому Півдні України.

Крім того, на Північно-Слобожанському напрямку прикордонники рознесли польовий склад боєприпасів, укриття пілотів і самі безпілотники "Молнія".