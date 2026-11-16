Склад БК і техніка окупантів: прикордонники знищили позиції ворожих дронів

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

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Які подробиці?

Оператори дронів успішно виявили та уразили стартову позицію російських безпілотників разом із самими апаратами типу "Молнія". Окрім цього, влучними ударами було розбито кілька ворожих автомобілів і квадроциклів, які загарбники використовували для пересування між передовими рубежами.

У відомстві також зазначили, що під час бойової роботи вдалося завдати відчутних втрат живій силі противника. Російські військові втратили облаштовані укриття, де переховувалися ворожі екіпажі БпЛА.

Докладніше про операцію дивіться у відео ДПСУ

Системне знищення ворожої логістики на прикордонні

Військові системно виявляють лінії постачання та точки запуску дронів супротивника, позбавляючи окупаційні підрозділи можливості вести аеророзвідку та коригувати артилерію. Знищення транспорту суттєво ускладнює логістику противника на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, раніше ми писали, як бійці підрозділу безпілотних систем Prime уразили 12 автомобілів і два квадроцикли ворога на Північно-Слобожанському напрямку.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, бійці підрозділу СТРІКС 4-го прикордонного загону знищили ворожий склад пального та артилерійську гармату на Харківщині.