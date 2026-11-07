Прикордонники влаштували полювання на транспорт росіян: що потрапило під удар

Ураження російського автомобіля / Фото Getty Images
Українські прикордонники продовжують знищувати техніку та позиції окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. Цього разу оператори безпілотників провели результативну серію ударів по ворожих цілях.
Бійці підрозділу безпілотних систем "Prime" уразили одразу кілька автомобілів російських військових, а також низку інших цілей. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
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Яких втрат зазнали росіяни?
За інформацією ДПСУ, на Північно-Слобожанському напрямку прикордонники за допомогою безпілотників уразили:
- 12 автомобілів;
- 2 квадроцикли;
- мотоцикліста;
- численні укриття російських військових.
Бойова робота підрозділу "Prime": дивіться відео
Раніше бійці підрозділу PRIME уразили російські радари, засоби радіоелектронної боротьби та укриття на Північно-Слобожанському напрямку. Про результати їхньої роботи повідомляли 22 жовтня.
Крім того, 6 листопада стало відомо, що прикордонники підрозділу "СТРІКС" завдали ударів по позиціях та озброєнню окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
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