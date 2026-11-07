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Прикордонники влаштували полювання на транспорт росіян: що потрапило під удар

Катерина Мілєніна
Ураження російського автомобіля дроном прикордонного підрозділу Prime на Північно-Слобожанському напрямку

Ураження російського автомобіля / Фото Getty Images

Українські прикордонники продовжують знищувати техніку та позиції окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. Цього разу оператори безпілотників провели результативну серію ударів по ворожих цілях.

Бійці підрозділу безпілотних систем "Prime" уразили одразу кілька автомобілів російських військових, а також низку інших цілей. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

 
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Яких втрат зазнали росіяни?

За інформацією ДПСУ, на Північно-Слобожанському напрямку прикордонники за допомогою безпілотників уразили:

  • 12 автомобілів;
  • 2 квадроцикли;
  • мотоцикліста;
  • численні укриття російських військових.

Бойова робота підрозділу "Prime": дивіться відео

Раніше бійці підрозділу PRIME уразили російські радари, засоби радіоелектронної боротьби та укриття на Північно-Слобожанському напрямку. Про результати їхньої роботи повідомляли 22 жовтня.

Крім того, 6 листопада стало відомо, що прикордонники підрозділу "СТРІКС" завдали ударів по позиціях та озброєнню окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

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