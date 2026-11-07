Пограничники устроили охоту на транспорт россиян: что попало под удар

Ураження російського автомобіля / Фото Getty Images
Украинские пограничники продолжают уничтожать технику и позиции оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. На этот раз операторы беспилотников нанесли серию результативных ударов по вражеским целям.
Бойцы подразделения беспилотных систем "Prime" поразили сразу несколько автомобилей российских военных, а также ряд других целей. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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Какие потери понесли россияне?
По информации ГПСУ, на Северо-Слобожанском направлении пограничники с помощью беспилотников поразили:
- 12 автомобилей;
- 2 квадроцикла;
- мотоциклиста;
- многочисленные укрытия российских военных.
Боевая работа подразделения "Prime": смотрите видео
Ранее бойцы подразделения PRIME пострадали российские радары, средства радиоэлектронной борьбы и укрытия на Северо-Слобожанском направлении. О результатах их работы сообщалось 22 октября.
Кроме того, 6 ноября стало известно, что пограничники подразделения "СТРИКС" нанесли удары по позициям и вооружению оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
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