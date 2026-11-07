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Пограничники устроили охоту на транспорт россиян: что попало под удар

Катерина Миленина
Поражение российского автомобиля дроном пограничного подразделения Prime на Северо-Слобожанском направлении

Ураження російського автомобіля / Фото Getty Images

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику и позиции оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. На этот раз операторы беспилотников нанесли серию результативных ударов по вражеским целям.

Бойцы подразделения беспилотных систем "Prime" поразили сразу несколько автомобилей российских военных, а также ряд других целей. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

 
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Какие потери понесли россияне?

По информации ГПСУ, на Северо-Слобожанском направлении пограничники с помощью беспилотников поразили:

  • 12 автомобилей;
  • 2 квадроцикла;
  • мотоциклиста;
  • многочисленные укрытия российских военных.

Боевая работа подразделения "Prime": смотрите видео

Ранее бойцы подразделения PRIME пострадали российские радары, средства радиоэлектронной борьбы и укрытия на Северо-Слобожанском направлении. О результатах их работы сообщалось 22 октября.

Кроме того, 6 ноября стало известно, что пограничники подразделения "СТРИКС" нанесли удары по позициям и вооружению оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

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