Пограничники показали, как сожгли ряд объектов и вооружение оккупантов в Харьковской области

Пограничники нанесли удар по позициям оккупантов / GettyImages (иллюстративное изображение)
Бойцы подразделения "СТРИКС" 4-го пограничного отряда нанесли удар по позициям российской армии на Южно-Слобожанском направлении. Оккупанты понесли потери в технике и пехоте.
О результатах новых ударов сообщили в Госпограничной службе Украины.
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Что было поражено?
По информации ГПСУ, военные поразили вражеский склад горючего, артиллерийскую пушку, автотехнику и обезвредили два их беспилотника. Речь идет о поражении артиллерийской пушки, пикапа и топливного склада захватчиков.
Среди целей, подвергшихся атаке, также были российские дроны "Шахед" и "Гербера".
Кроме того, защитники в ходе боевых действий нанесли потери вражеской пехоте и обезвредили мину противника.
Точные удары по вражеским целям: смотрите видео
Напомним, ранее украинские военные уничтожили вражескую БМП, которую оккупанты безуспешно замаскировали среди деревьев. Благодаря аэроразведке позицию техники обнаружили и передали координаты артиллеристам. В результате точного удара боевая машина пехоты захватчиков была полностью уничтожена, а вместе с ней – ликвидировано около двух десятков российских пехотинцев.
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