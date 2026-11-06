Пограничники показали, как сожгли ряд объектов и вооружение оккупантов в Харьковской области

О результатах новых ударов сообщили в Госпограничной службе Украины.

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Что было поражено?

По информации ГПСУ, военные поразили вражеский склад горючего, артиллерийскую пушку, автотехнику и обезвредили два их беспилотника. Речь идет о поражении артиллерийской пушки, пикапа и топливного склада захватчиков.

Среди целей, подвергшихся атаке, также были российские дроны "Шахед" и "Гербера".

Кроме того, защитники в ходе боевых действий нанесли потери вражеской пехоте и обезвредили мину противника.

Точные удары по вражеским целям: смотрите видео

Напомним, ранее украинские военные уничтожили вражескую БМП, которую оккупанты безуспешно замаскировали среди деревьев. Благодаря аэроразведке позицию техники обнаружили и передали координаты артиллеристам. В результате точного удара боевая машина пехоты захватчиков была полностью уничтожена, а вместе с ней – ликвидировано около двух десятков российских пехотинцев.