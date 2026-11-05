"Зеленка" не помогла: ВСУ уничтожили БМП и около 20 оккупантов

Кадры успешного огневого поражения были опубликованы в соцсетях Сухопутными войсками. На видео можно увидеть боевые действия бойцов 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

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Детали уничтожения вражеской БМП

Враг спрятал технику под деревьями, надеясь остаться незамеченным. Но с воздуха ее заметили и передали координаты артиллеристам.

О ходе операции рассказал оператор дрона Сухопутных войск:

Противник завел технику в лесополосу и спрятал под деревьями, но с воздуха мы ее увидели. Передали данные артиллеристам, прозвучали первые выстрелы. Моя задача – держать цель в кадре и передавать, куда падают снаряды. Артиллеристы вносят поправки, работаем дальше. Попадание, техника горит.– сказал он.

В результате точного попадания боевая машина пехоты захватчиков была полностью уничтожена, а около двух десятков российских пехотинцев ликвидированы.

Лесополоса не помогла: что осталось от вражеской техники – смотрите видео

Ранее военный аналитик Александр Мусиенко рассказывал, что Силы обороны активно внедряют технологические преобразования, чтобы заменить людей на опасных участках фронта и уберечь жизни бойцов.