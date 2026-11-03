"Не можем воевать как россияне": военный рассказал о технологических переменах в ВСУ

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, Силы обороны активно внедряют современные технологии практически во все аспекты своей деятельности. Большое внимание уделяется применению дронов, роботизированных платформ различных типов и т. д.

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Главное – сохранить жизнь военного

Как подчеркнул Мусиенко, фактически главная задача – заменить людей на опасных участках фронта различными техническими решениями. Нужно делать все, чтобы беречь жизнь военного.

Мы не можем воевать как россияне с такими же подходами. Нам нужно переходить к асимметричным действиям, к применению и внедрению технологий и адаптации этих новых подходов на поле боя– отметил Мусиенко.

Он отметил, что роботизированные системы уже способны самостоятельно выполнять задачи по доставке боеприпасов, разгрузке и удержанию отдельных позиций. В качестве примера военный привел операцию "Вивальди", в ходе которой удалось десантировать наземные роботизированные комплексы в тыл врага с помощью дронов.

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Также Мусиенко отметил положительные изменения в военном управлении и обновление командного состава. Сейчас в армии появляется все больше молодых и опытных командиров, которые внедряют современные подходы.

Аналитик также выделил принципы, провозглашенные главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Речь идет о децентрализации, предоставлении свободы действий командирам на местах, взаимном доверии, личной ответственности и нулевой терпимости к коррупции или любым злоупотреблениям.

Добавим, что недавно Силы обороны смогли эвакуировать раненого военного с помощью тяжелого дрона. Это уже была как минимум третья успешная операция такого рода за последние 10 дней.