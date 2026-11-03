"Не можемо воювати як росіяни": військовий розповів про технологічні зміни в ЗСУ

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, Сили оборони активно впроваджують сучасні технології фактично в усі аспекти. Багато уваги акцентують на застосуванні дронів, роботизованих платформ різних типів тощо.

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Головне – вберегти життя військового

Як наголосив Мусієнко, фактично головне завдання – замінити людей на небезпечних ділянках фронту різними технічними рішеннями. Потрібно робити усе, аби берегти життя військового.

Ми не можемо воювати як росіяни з такими ж підходами. Нам потрібно переходити до асиметричних дій, до застосування і впровадження технологій та адаптації цих нових підходів на полі бою– зазначив Мусієнко.

Він зауважив, що роботизовані системи вже здатні самостійно виконувати завдання з підвезення боєприпасів, розвантаження та утримання окремих позицій. Як приклад військовий навів операцію "Вівальді", де вдалося десантувати наземні роботизовані комплекси в тил ворога за допомогою дронів.

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Також Мусієнко відзначив позитивні зміни у військовому управлінні та оновлення командного складу. Зараз у війську з'являється все більше молодих і досвідчених командирів, які впроваджують сучасні підходи.

Аналітик також виділив принципи, які проголосив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Ідеться про децентралізацію, надання свободи дій командирам на місцях, взаємну довіру, персональну відповідальність та нульову толерантність до корупції чи будь-яких зловживань.

Додамо, нещодавно Сили оборони змогли евакуювати пораненого військового за допомогою важкого дрона. Це вже була щонайменше третя успішна така операція за останні 10 днів.