Третя за 10 днів: дрон StarGate провів успішну евакуацію пораненого бійця

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Детальніше йдеться в матеріалі, наданому 24 Каналу представниками компанії.

Що відомо про евакуацію?

Операцію провели бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. За декілька днів вони спланували та здійснили евакуацію, врятувавши військовослужбовця із суміжного підрозділу, який 57 днів залишався на позиції з пораненням.

Подробиці проведення рятувальної операції: дивіться відео

Врятований – 54-річний Андрій із позивним "Донбас". Він перебував на бойовій позиції з кінця травня. Другого вересня під час виконання бойового завдання Андрій підірвався на міні.

Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських FPV-дронів наземна евакуація пораненого була неможливою.

Під час операції безпілотний CASEVAC StarGate подолав понад 15 км в один бік і забрав військового з позиції, розташованої лише за два кілометри від державного кордону з Росією.

Після успішної евакуації Андрія доправили до лікарні, де він проходить лікування.

Загалом за півтора тижня за допомогою безпілотника StarGate вдалося врятувати трьох важкопоранених військовослужбовців. Таким чином, SkyFall спільно з підрозділом CODE 9.2 працює над подальшим розвитком та ширшим застосуванням повітряної евакуації поранених із поля бою.

SkyFall продовжує вдосконалювати цю технологію та планує сприяти її впровадженню в інших військових підрозділах. Мета компанії – зробити повітряну евакуацію системним способом порятунку поранених там, де їх неможливо евакуювати наземним транспортом або іншими засобами.