Третья за 10 дней: дрон StarGate успешно эвакуировал раненого бойца

Состоялась успешная операция по эвакуации раненого бойца / Фото, предоставленное 24 Каналу
Украинская технологическо-оборонная компания SkyFall сообщает о третьей воздушной эвакуации раненого военнослужащего с помощью беспилотного аппарата CASEVAC StarGate.
Подробнее об этом говорится в материале, предоставленном 24 Каналу представителями компании.
Что известно об эвакуации?
Операцию провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2. За несколько дней они спланировали и осуществили эвакуацию, спасая военнослужащего из соседнего подразделения, который 57 дней оставался на позиции с ранением.
Подробности проведения спасательной операции: смотрите видео
Спасенный – 54-летний Андрей с позывным "Донбасс". Он находился на боевой позиции с конца мая. Второго сентября во время выполнения боевого задания Андрей подорвался на мине.
Из-за сложного рельефа местности, минных заграждений, обстрелов и систематических атак российских FPV-дронов наземная эвакуация раненого была невозможна.
В ходе операции беспилотник CASEVAC StarGate преодолел более 15 км в одну сторону и взял военного с позиции, расположенной всего в двух километрах от государственной границы с Россией.
После успешной эвакуации Андрея доставили в больницу, где он проходит лечение.
Всего за полторы недели с помощью беспилотника StarGate удалось спасти троих тяжелораненых военнослужащих. Таким образом, SkyFall совместно с подразделением CODE 9.2 работает над дальнейшим развитием и более широким применением воздушной эвакуации раненых с поля боя.
SkyFall продолжает совершенствовать эту технологию и планирует содействовать ее внедрению в других воинских подразделениях. Цель компании – сделать воздушную эвакуацию системным способом спасения раненых там, где их невозможно эвакуировать наземным транспортом или другими средствами.
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