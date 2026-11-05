"Зеленка" не врятувала: ЗСУ знищили БМП та близько 20 окупантів

Кадри успішного вогневого ураження оприлюднили у соцмережах Сухопутні війська. На відео можна побачити бойову роботу бійців 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

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Деталі знищення ворожої БМП

Ворог сховав техніку під деревами, сподіваючись залишитися непоміченим. Але з повітря її помітили й передали координати артилеристам.

Про хід операції розповів оператор дрона Сухопутних військ:

Противник завів техніку в лісосмугу й сховав під деревами, але з повітря ми її побачили. Передали дані артилеристам, пішли перші постріли. Моє завдання – тримати ціль у кадрі та передавати, куди лягають снаряди. Артилеристи вносять поправки, працюємо далі. Влучання, техніка горить.- сказав він.

У результаті точного влучання бойову машину піхоти загарбників було повністю знищено, а приблизно два десятки російських піхотинців ліквідовано.

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Раніше військовий аналітик Олександр Мусієнко розповідав, що Сили оборони активно впроваджують технологічні трансформації, аби замінити людей на небезпечних ділянках фронту та вберегти життя бійців.