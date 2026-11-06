Прикордонники показали, як спалили низку об'єктів та озброєння окупантів на Харківщині

Про результати нових уражень повідомили у Держприкордонслужбі України.

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Що уражено?

За інформацією ДПСУ, військові уразили ворожий склад пального, гармату, автотехніку та знешкодили два їхні безпілотники. Йдеться про ураження артилерійської гармати, пікапа та паливного складу загарбників.

Серед атакованих цілей також були російські дрони "Шахед" і "Гербера".

Крім того, захисники під час бойової роботи завдали втрат ворожій піхоті та ліквідували міну противника.

Влучні удари по ворожих цілях: дивіться відео

Нагадаємо, раніше українські військові знищили ворожу БМП, яку окупанти безуспішно замаскували серед дерев. Завдяки аеророзвідці позицію техніки виявили та передали координати артилеристам. Від точного удару бойову машину піхоти загарбників було вщент знищено, а разом із нею – ліквідовано близько двох десятків російських піхотинців.