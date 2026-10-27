Пограничники показали, как "Вампиры" уничтожают укрытия россиян

Пограничники провели атаку на укрытия россиян с помощью дронов / Фото Getty Images (иллюстративное)
Украинские пограничники нанесли удары по позициям российских военных с помощью тяжелых ударных дронов Vampire. Под прицелом оказались укрытия, в которых оккупанты пытались спрятаться от беспилотников.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. .
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Экипажи тяжелых дронов Vampire нанесли точные удары по укрытиям и личному составу противника.
По данным ГПСУ, российские военные пытались переждать атаки украинских беспилотников на своих позициях. Однако их укрытия оказались под ударами пограничников.
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В ведомстве подчеркнули, что тяжелые ударные дроны не оставляют оккупантам времени на реакцию.
В ГПСУ не уточнили, на каком именно направлении действовали экипажи "Форпоста", а также не назвали количество пораженных укрытий и потерь противника. Поэтому эти детали в новости не приводим.
Украинские пограничники продолжают уничтожать позиции и технику россиян и на других участках фронта. В частности, 22 октября бойцы подразделения PRIME поразили вражеские радары, средства РЭБ и укрытия на Северо-Слобожанском направлении.
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