Прикордонники показали, як "Вампіри" знищують укриття росіян

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. .

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Як прикордонники атакували позиції росіян?

Екіпажі важких бомберів Vampire завдали точних ударів по укриттях та особовому складу противника.

За даними ДПСУ, російські військові намагалися перечекати атаки українських безпілотників на своїх позиціях. Однак їхні схованки опинилися під ударами прикордонників.



Прикордонники розбивають позиції росіян: дивіться у відео

У відомстві наголосили, що важкі ударні дрони не залишають окупантам часу на реакцію.

У ДПСУ не уточнили, на якому саме напрямку працювали екіпажі "Форпосту", а також не назвали кількість уражених укриттів і втрат противника. Тому ці деталі в новині не додаємо.

Українські прикордонники продовжують нищити позиції та техніку росіян і на інших ділянках фронту. Зокрема, 22 жовтня бійці підрозділу PRIME уразили ворожі радари, засоби РЕБ та укриття на Північно-Слобожанському напрямку.