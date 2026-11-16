Склад БК и техника оккупантов: пограничники уничтожили позиции вражеских дронов

Об этом сообщили в Госпограничной службе Украины.

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Каковы подробности?

Операторы дронов успешно обнаружили и поразили стартовую позицию российских беспилотников вместе с самими аппаратами типа "Молния". Кроме того, точными ударами были уничтожены несколько вражеских автомобилей и квадроциклов, которые захватчики использовали для передвижения между передовыми рубежами.

В ведомстве также отметили, что в ходе боевых действий удалось нанести ощутимые потери живой силе противника. Российские военные лишились оборудованных укрытий, где скрывались вражеские экипажи БПЛА.

Подробнее об операции смотрите в видео ГПСУ

Системное уничтожение вражеской логистики на пограничной территории

Военные систематически выявляют линии снабжения и точки запуска дронов противника, лишая оккупационные подразделения возможности вести аэроразведку и корректировать артиллерию. Уничтожение транспорта существенно затрудняет логистику противника на этом участке фронта.

Напомним, ранее мы писали о том, как бойцы подразделения беспилотных систем Prime уничтожили 12 автомобилей и два квадроцикла противника на Северо-Слобожанском направлении.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, бойцы подразделения СТРИКС 4-го пограничного отряда уничтожили вражеский склад горючего и артиллерийскую пушку в Харьковской области.