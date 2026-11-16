Точная работа по турели: морской дрон Sargan 3000 вторично уничтожил российский МБэК

Украинский Sargan 3000 поразил второй российский МБЭК / Скриншот из видео

Украинский морской беспилотный катер Sargan 3000 с помощью автоматической турели уничтожил российский дрон в темное время суток. Это уже второй вражеский беспилотный катер, сбитый украинскими военными в бою с морскими дронами.

Adv Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ. Подробности морского боя с дронами Военные обнародовали видеозапись поражения беспилотного аппарата противника. На обнародованных кадрах запечатлено преследование российского катера и его обездвиживание прицельным огнем. После остановки вражеской цели операторы в конечном итоге уничтожили морской дрон захватчиков. Уничтожение российского морского дрона: смотрите видео Первый российский морской беспилотный катер украинский Sargan 3000 уничтожил в начале сентября. Другие потери врага Напомним, что бойцы ССО нанесли удар по двум нефтебазам в российском городе Азов Ростовской области. Эти предприятия снабжали топливом российские войска на временно оккупированном юге Украины. Кроме того, на Северо-Слобожанском направлении пограничники разнесли полевой склад боеприпасов, уничтожили укрытия пилотов и сами беспилотники "Молния".

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