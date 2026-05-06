"Стоїть піхота – стоїть держава": у Київському ботсаду відкрили виставку "Обличчя піхоти"

У День піхоти Збройних сил України, 6 травня, у Національному ботанічному саді імені Гришка в Києві відкрилась фотовиставка "Обличчя піхоти" – 28 портретів конкретних людей із сотень тисяч тих, хто щодня дивиться в обличчя ворогу і смерті. Захід об'єднав військових, представників державних інституцій та киян, щоб нагадати: за статистикою фронту стоять живі люди.

Піхота – найчисленніший рід військ у складі сухопутних сил, і саме піхотинці виконують найважчу та найнебезпечнішу бойову роботу на лінії зіткнення. Виставка покликана повернути цим людям обличчя – замість знеособленої цифри у зведеннях дати кожному глядачеві змогу подивитися бійцю в очі. 24 Канал відвідав захід та розповідає про нього.

Кому присвячена виставка та що варто про неї знати?

Від імені командування сухопутних військ гостей та учасників привітав начальник управління комунікацій полковник Андрій Подік. Він наголосив, що піхота залишається фундаментом Збройних сил навіть в епоху дронів і наземних роботизованих комплексів – бо без людини жодна техніка не діє. Полковник подякував усім, хто долучився до створення арт-об'єкту, і висловив переконання, що виставка об'їздить усі міста країни.

Якщо дивитися на ці обличчя, можна зробити висновок, що це люди втомлені, стурбовані, що мають певний ризик для свого життя. Але повірте мені: цей погляд передає енергію, цей погляд передає бажання до свободи і перемоги — добра над злом. Стоїть піхота – стоїть держава,

– сказав полковник Подік.

Промова на честь відкриття виставки / Фото 24 Каналу

Заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Телищак наголосив, що на дванадцятому році війни бойові дії ризикують перетворитися на рутину – щоденну статистику сигналів тривоги та зведень. Саме тому так важливо нагадувати суспільству, що за цими цифрами – живі люди в окопах і на лінії розмінування.

Ця виставка не говорить про якісь цифри чи статистику. Вона знайомить нас із живими людьми – тими, хто сьогодні боронить усіх нас. Ми можемо глянути в їхні очі й побачити їхній вибір, їхнє усвідомлення, їхній бій. Наша незалежність тримається на плечах тих, хто стоїть на лінії фронту,

– зазначив Телищак.

Начальник першого центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ майор Тарас Ткаченко розповів про задум експозиції. Організатори хотіли уникнути знеособленого образу піхоти як "маси без обличчя" і натомість показати конкретних людей із конкретними очима та конкретними історіями. Знайти серед сотень тисяч «той самий погляд» виявилося надзвичайно складно.

Українські піхотинці – герої виставки / Фото 24 Каналу

Тут всього-навсього 28 історій із сотень тисяч. Але якщо ви приділите п'ять хвилин, підійдете, подивитеся в обличчя й прочитаєте короткий текст – ця людина перед вами оживе. Вона стане на секунду вашим другом. Я радий, що саме тут, у Ботсаду, навесні, коли цвіте бузок і магнолії, ці 28 облич матимуть контакт із відвідувачами,

– підсумував майор Ткаченко.

Тарас Ткаченко, український кінорежисер, мобілізувався до лав Збройних Сил України влітку 2022 року, служить в медійному центрі Сухопутних військ.

Що варто знати про день піхоти?