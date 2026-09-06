ЗМІ оцінили, скільки часу треба Україні для створення ракети проти реактивних "Шахедів"

Україні потрібні масові та недорогі засоби для знищення реактивних дронів. Важлива не лише вартість таких перехоплювачів, а й можливість виробляти їх у великих кількостях.

За даними ГУР МОУ, Росія щомісяця виготовляє близько 3000 реактивних "Герань-4" і "Герань-5". Тому Україні потрібні мікроракети, які можна випускати щонайменше у співставних масштабах, пише Defense Express.

Які мікроракети потрібні Україні для протидії реактивним дронам?

Одним із таких варіантів є Mark 1 – малогабаритна ракета компанії Frankenburg Technologies. Стартап заснували у 2024 році саме для створення недорогого та ефективного засобу боротьби з дронами.

Історія Mark 1 показує, скільки часу та ресурсів може знадобитися, щоб перетворити ідею на серійний продукт.

Mark 1 – це твердопаливна ракета масою менш як 2 кілограми, завдовжки 65 сантиметрів і діаметром 60 міліметрів. Вона має високу дозвукову швидкість та систему візуального самонаведення.

Невеликі розміри й відносно проста конструкція мають забезпечувати низьку вартість – виробник характеризує її як значно дешевшу за "Шахед".

Ракета призначена для ураження цілей на відстані до 2 кілометри і висоті до 1,5 кілометра. Вона може знищувати не лише звичайні гвинтові безпілотники, а й реактивні цілі, що летять зі швидкістю до 600 кілометрів за годину.

Крім того, Mark 1 можна запускати з літаків і безпілотників. На цій основі вже реалізується проєкт Bird of Prey від Airbus, який розглядається як один із варіантів боротьби з реактивними дронами.

Втім, шлях від ідеї до серійного виробництва виявився довшим, ніж спочатку розраховували у Frankenburg.

Скільки часу треба Україні, щоб серійно виготовляти ракети проти дронів?

Перші інвестиції в розмірі 1,5 мільйона євро компанія залучила у жовтні 2024 року. Наприкінці того ж року стартап заявляв, що вже восени 2025-го планує вийти на виробництво кількох сотень ракет на тиждень.

У лютому 2025 року Frankenburg отримала контракт на розробку від Міністерства оборони Латвії. На той момент компанія вже проводила випробувальні пуски Mark 1.

До літа 2025 року у виробника вже були пускова установка, ракета, яка стабільно виконувала політ, і працездатна бойова частина.

Проєкт також зацікавив інші оборонні компанії. Восени Frankenburg почала активно укладати з ними угоди про співпрацю. Проте серійне виробництво тоді ще не стартувало.

Перший підтверджений випадок знищення дрона літакового типу відбувся лише у грудні 2025 року. Таким чином, від початку активної роботи над проєктом до першого такого перехоплення минуло близько 13 місяців. Водночас для складної розробки це однаково дуже швидкий результат.

Ракета Frankenburg збиває дрон: дивіться відео

This is Frankenburg at #DSEIUK2025 9–12 September, Excel London



We’ll be showcasing our interceptor missile tech & building partnerships that help the free world stay ahead of the drone threat:

- Latvian Pavilion | Stand N10-320

- @MilremR | Stand N10-145

- @TEKEVER | Stand… pic.twitter.com/2u5xnGerbw — Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) September 1, 2025

У лютому 2026 року Frankenburg Technologies залучила нові інвестиції в межах раунду Series A. Загалом компанія отримала вже 40 мільйонів євро. Ці кошти та підтримка уряду Латвії допомогли відкрити в червні 2026 року завод із виробництва зенітних мікроракет у Ризі. Водночас підготовку до його створення компанія розпочала ще влітку 2025 року, не оголошуючи про це публічно.

Тобто від фактичного старту робіт над заводом до його відкриття минув приблизно рік. Водночас саме відкриття заводу не означає, що компанія одразу може випускати тисячі ракет щодня.

До кінця 2026 року Frankenburg планує виготовити 1500 Mark 1, поступово нарощуючи темпи виробництва. До кінця року підприємство має вийти на показник 100 ракет на добу, або близько 3000 на місяць. Це приблизно відповідає нинішнім темпам виробництва Росією реактивних дронів.

Водночас Frankenburg Technologies планує значно масштабувати виробництво. Компанія створює підприємства в Естонії, Великій Британії та Польщі й розраховує довести загальні річні виробничі потужності до 1 мільйона ракет. У перерахунку це понад 2700 ракет на добу. Однак вийти на такий рівень виробництва вдасться лише за умови, що на таку кількість ракет буде відповідний обсяг замовлень.