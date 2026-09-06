По данным ГУР МОУ, Россия ежемесячно производит около 3000 реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5". Поэтому Украине нужны микроракеты, которые можно выпускать как минимум в сопоставимых масштабах, пишет Defense Express.

Какие микроракеты нужны Украине для противодействия реактивным дронам?

Одним из таких вариантов является Mark 1 – малогабаритная ракета компании Frankenburg Technologies. Стартап был основан в 2024 году именно для создания недорогого и эффективного средства борьбы с дронами.

История Mark 1 показывает, сколько времени и ресурсов может потребоваться, чтобы превратить идею в серийный продукт.

Mark 1 – это твердотопливная ракета массой менее 2 килограммов, длиной 65 сантиметров и диаметром 60 миллиметров. Она обладает высокой дозвуковой скоростью и системой визуального самонаведения.

Небольшие размеры и относительно простая конструкция должны обеспечивать низкую стоимость – производитель характеризует ее как значительно более дешевую, чем "Шахед".

Ракета предназначена для поражения целей на расстоянии до 2 километров и высоте до 1,5 километра. Она может уничтожать не только обычные винтовые беспилотники, но и реактивные цели, летящие со скоростью до 600 километров в час.

Кроме того, Mark 1 можно запускать с самолетов и беспилотников. На этой основе уже реализуется проект Bird of Prey от Airbus, который рассматривается как один из вариантов борьбы с реактивными дронами.

Впрочем, путь от идеи до серийного производства оказался длиннее, чем изначально рассчитывали во Франкенбурге.

Сколько времени нужно Украине, чтобы серийно производить ракеты против дронов?

Первые инвестиции в размере 1,5 миллиона евро компания привлекла в октябре 2024 года. В конце того же года стартап заявлял, что уже осенью 2025-го планирует выйти на производство нескольких сотен ракет в неделю.

В феврале 2025 года Frankenburg получила контракт на разработку от Министерства обороны Латвии. На тот момент компания уже проводила испытательные пуски Mark 1.

К лету 2025 года у производителя уже были пусковая установка, ракета, стабильно выполнявшая полет, и работоспособная боевая часть.

Проект также заинтересовал другие оборонные компании. Осенью Frankenburg начала активно заключать с ними соглашения о сотрудничестве. Однако серийное производство тогда еще не стартовало.

Первый подтвержденный случай уничтожения дрона авиационного типа произошел только в декабре 2025 года. Так, с начала активной работы над проектом до первого такого перехвата прошло около 13 месяцев. В то же время для сложной разработки это все равно очень быстрый результат.

Ракета Frankenburg сбивает дрон: смотрите видео

Это Frankenburg на выставке #DSEIUK2025 9–12 сентября, Excel London



Мы продемонстрируем наши технологии перехватных ракет и будем налаживать партнерские отношения, которые помогут свободному миру опережать угрозу дронов:

- Латвийский павильон | Стенд N10-320

- @MilremR | Стенд N10-145

- @TEKEVER | Стенд… pic.twitter.com/2u5xnGerbw – Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) 1 сентября 2025 г.

В феврале 2026 года Frankenburg Technologies привлекла новые инвестиции в рамках раунда Series A. Всего компания уже получила 40 миллионов евро. Эти средства и поддержка правительства Латвии помогли открыть в июне 2026 года завод по производству зенитных микроракет в Риге. При этом подготовку к его созданию компания начала еще летом 2025 года, не объявляя об этом публично.

То есть от фактического начала работ над заводом до его открытия прошел примерно год. При этом само открытие завода не означает, что компания сразу сможет выпускать тысячи ракет ежедневно.

До конца 2026 года Frankenburg планирует изготовить 1500 Mark 1, постепенно наращивая темпы производства. К концу года предприятие должно выйти на показатель 100 ракет в сутки, или около 3000 в месяц. Это примерно соответствует нынешним темпам производства Россией реактивных дронов.

В то же время Frankenburg Technologies планирует значительно расширить производство. Компания создает предприятия в Эстонии, Великобритании и Польше и рассчитывает довести общие годовые производственные мощности до 1 миллиона ракет. В пересчете это более 2700 ракет в сутки. Однако выйти на такой уровень производства удастся лишь при условии, что на такое количество ракет будет соответствующий объем заказов.