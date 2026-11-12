Чотири години в небі: Vyriy модернізувала розвідувальний дрон Sokil

Vyriy Industries модернізувала розвідувальний безпілотник Sokil, збільшивши тривалість польоту на третину, а дальність маршруту до 260 кілометрів. Дрон також отримав автоматичне супроводження цілей і захист від зледеніння. Оновлену версію вже можна замовити для військових підрозділів, причому раніше поставлені комплекси також отримають додаткові акумулятори.

Українська компанія Vyriy Industries з 12 листопада відкрила замовлення на модернізований розвідувальний БпЛА Sokil через Brave1 Market і DOT-Chain Defence.

Виробник повідомив про чотири основні напрями вдосконалення: більшу тривалість польоту, розширення дальності зв'язку, автоматичне утримання цілі в кадрі та роботу в умовах низьких температур. Вартість окремого борту становить 230 тисяч гривень, а повного безпілотного авіаційного комплексу - 1 мільйон 266 тисяч гривень.

Чотири години в повітрі замість трьох

Найпомітніша зміна стосується автономності Sokil. Якщо попередня версія могла перебувати в повітрі до трьох годин, то після модернізації цей показник зріс до чотирьох.

Збільшилася й загальна довжина маршруту, який безпілотник здатний подолати на одному заряді. Раніше виробник заявляв 195 кілометрів, тепер - 260. Таким чином, обидва показники зросли приблизно на третину.

Для розвідувального дрона додаткова година означає можливість довше спостерігати за визначеним районом. Адже частину польоту Sokil витрачає на дорогу до місця виконання завдання та повернення, а вже решту часу може працювати безпосередньо над районом розвідки.

"Плюс одна година - це можливість забути про шлях, який ми долаємо до цілі, і зосередитися на безпосередній роботі в зоні інтересу", - пояснив головний сержант роти БпЛА літакового типу батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" із позивним "Кім".

При цьому 260 кілометрів - загальна довжина польотного маршруту, а не відстань, на яку Sokil може віддалитися від оператора. Ці характеристики не варто плутати.

Раніше Мілітарі 24 розповідав про можливості попередньої версії Sokil, яка мала три години автономності, дальність маршруту 195 кілометрів і використовувалася для розвідки на тактичній та оперативній глибині.

Цікаво, що підвищена автономність буде доступна не лише покупцям нових комплексів. Vyriy Industries уже почала безкоштовно передавати додаткові акумулятори підрозділам, які раніше отримали Sokil. Компанія обіцяє забезпечити ними всіх попередніх замовників.

Дальність зв'язку перевищила 100 кілометрів

Другим суттєвим оновленням стало збільшення радіуса зв'язку з 70 до понад 100 кілометрів.

Для розвідника це не менш важлива характеристика, ніж тривалість польоту. Дрон може мати достатньо енергії, щоб пролетіти значну відстань, але для повноцінного керування та отримання зображення оператору необхідний стабільний канал зв'язку.

За заявою Vyriy, оновлений Sokil отримав можливість працювати на значно більшій дистанції, ніж попередня версія.

Водночас виробник не деталізує, за яких умов отримано показник понад 100 кілометрів і як на нього впливають рельєф, радіоелектронні завади та висота польоту.

Тому цю цифру слід розглядати як заявлену максимальну дальність зв'язку, а не гарантовану робочу дистанцію за будь-яких умов на фронті.

Камера сама утримує ціль у центрі кадру

Ще одне вдосконалення з'явилося на Sokil у жовтні 2026 року. Йдеться про автоматичне супроводження вибраного об'єкта.

Принцип роботи досить простий. Оператор знаходить на зображенні автомобіль, будівлю або інший об'єкт і позначає його. Після цього камера автоматично змінює своє положення, щоб утримувати ціль у центрі кадру.

Раніше військовому доводилося постійно коригувати напрямок камери вручну, особливо коли безпілотник рухався, змінював висоту або пролітав повз об'єкт спостереження.

Автоматичне супроводження дозволяє зосередитися на аналізі зображення та керуванні літаком, не витрачаючи стільки уваги на роботу з камерою.

Важливо, що йдеться саме про утримання об'єкта в кадрі, а не про автономне наведення зброї. Sokil залишається розвідувальним безпілотником, і нова функція призначена насамперед для спостереження.

Vyriy розвиває подібні можливості й в інших своїх розвідниках. Наприклад, представлений компанією Slavic отримав стабілізовану камеру з оптичним збільшенням та можливістю роботи без супутникової навігації.

Sokil підготували до зимових польотів

Четверте оновлення менш помітне зовні, але важливе для надійності безпілотника в холодну пору року.

Виробник встановив на Sokil трубку Піто з підігрівом. Цей невеликий елемент використовується для визначення повітряної швидкості літака за різницею тиску.

Отримані показники потрібні бортовій системі керування, зокрема для стабілізації польоту та роботи автопілота.

Проблеми можуть виникати за температур, коли волога замерзає. Якщо вхідний отвір трубки вкривається льодом, система може отримувати неправильні дані про швидкість.

Підігрів зменшує ризик зледеніння та допомагає зберігати коректність вимірювань за складних погодних умов.

Однак така система не означає повного захисту всього безпілотника від обмерзання. Виробник повідомляє саме про підігрів трубки Піто, а не крил чи інших елементів конструкції.

Скільки коштує оновлений Sokil і як його замовити

Замовлення на оновлений розвідник відкрили одразу на двох платформах оборонних закупівель: Brave1 Market та DOT-Chain Defence.

На Brave1 Market можна замовити окремий борт Sokil за 230 тисяч гривень або повний безпілотний авіаційний комплекс за 1 мільйон 266 тисяч гривень.

Різниця у вартості пов'язана з комплектацією. Окремий літак і готовий до використання авіаційний комплекс - не однакові продукти. Водночас точний перелік обладнання у складі БпАК варто перевіряти під час оформлення конкретного замовлення.

Придбати обладнання можуть військові частини, які мають доступне фінансування через DOT-Chain Defence або накопичені е-Бали у Brave1 Market.

Після оформлення заявки представники Vyriy зв'язуються з підрозділом, узгоджують дату постачання та підписують договір.

Перші комплекси за новими замовленнями компанія планує відвантажити у грудні 2026 року.

Понад 190 екіпажів уже навчили працювати із Sokil

Разом із безпілотниками Vyriy Industries пропонує навчання операторів у власній Vyriy Aero School та шести партнерських навчальних центрах.

За даними виробника, з березня 2026 року підготовку пройшли понад 190 екіпажів. Наприкінці жовтня компанія повідомляла про 170 підготовлених екіпажів, тож менш ніж за місяць їхня кількість збільшилася щонайменше на двадцять.

Навчання вже входить у вартість повного комплексу. Під час підготовки військові вивчають налаштування обладнання, планування маршрутів, керування літаком, виконання розвідувальних завдань і посадку.

Як раніше писав Мілітарі 24, для початківців курс Sokil триває десять днів, а військові, які вже мають досвід керування літаковими безпілотниками, можуть пройти навчання за п'ять-сім днів.

Збільшення кількості підготовлених екіпажів відбувається паралельно з розвитком виробництва. Раніше Vyriy Industries перейшла на потокову збірку дронів, щоб збільшити обсяги випуску без пропорційного зростання витрат.

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