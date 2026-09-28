Українська компанія Vyriy Industries виводить на ринок новий тактичний розвідник Slavic, який створювали з урахуванням змін на сучасному полі бою. Раніше 24 Канал уже розповідав, що Slavic проходить бойові випробування у підрозділах Сил оборони та готується до масштабування. Тепер виробник розкрив більше характеристик платформи.

За задумом розробників, Slavic має дозволити розвідувальним екіпажам працювати далі від лінії бойового зіткнення, довше перебувати в районі спостереження та не залежати від цивільних платформ, які спочатку не створювалися для роботи в умовах війни.

"Війна змінилася, а з нею і умови роботи екіпажів. Кілзона розширилась, а доступні комерційні дрони мають обмежену дальність тактичного застосування. Головна задача зараз - дати війську спеціалізовану платформу, яка літає довше і далі, щоб екіпажі могли працювати далі від ЛБЗ. Саме з цією метою ми почали розробку Slavic", - зазначає засновник та CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко.

Чому Slavic створювали як альтернативу Mavic

На фронті DJI Mavic залишається знайомим інструментом для розвідувальних екіпажів, однак умови його застосування суттєво змінилися. Зі збільшенням дальності роботи російських засобів ураження екіпажам доводиться відходити далі від переднього краю, а отже, самого часу польоту компактного коптера може бути недостатньо.

Саме на цю проблему і намагається відповісти Slavic. Платформу створювали так, щоб оператору не довелося заново освоювати принципи керування.

"У мене була задача, щоб мавікіст без навчання міг взяти цей дрон, взяти все обладнання, підключити і почати працювати", - пояснював Бабенко.

У результаті виробник залишив звичну логіку роботи, але додав функції, які потрібні для більш тривалих розвідувальних місій. Йдеться про автоматичне утримання висоти та положення, повернення і посадку.

До півтори години в повітрі

Однією з головних особливостей Slavic є тривалість польоту. Дрон отримав твердотільну батарею ємністю 40 000 мА·год, яка дозволяє перебувати в повітрі до 1,5 години.

Це суттєво змінює сценарій роботи розвідувального екіпажу. Замість постійного повернення до точки запуску для заміни акумулятора оператор може довше залишати апарат у районі спостереження.

У Vyriy Industries вже працюють над подальшим збільшенням цього показника. Ще під час попередніх випробувань компанія повідомляла, що після переходу на нові акумулятори розраховує довести тривалість польоту Slavic до двох годин. 24 Канал раніше детально розповідав про цю особливість нового розвідника.

Тактична дальність застосування становить до 30 кілометрів. Фото Vyriy Industries

Slavic може працювати без GPS

Ще одна важлива особливість платформи - можливість роботи без GPS. Для навігації Slavic використовує оптичне позиціонування, що має допомагати дрону зберігати орієнтацію в умовах, коли супутникова навігація пригнічується засобами РЕБ.

Система зв'язку також адаптована до роботи в складному радіоефірі. Дрон підтримує широкий діапазон каналів, завдяки чому оператор може вибирати менш зашумлений канал зв'язку.

Для розвідувальної роботи Slavic отримав денну цифрову камеру з роздільною здатністю 2K. Вона встановлена на триосьовому стабілізованому підвісі та має 10-кратний оптичний і 30-кратний гібридний зум.

Тобто оператор отримує можливість працювати не лише на значній відстані від переднього краю, а й вести спостереження з достатньо великої дистанції від самої цілі.

Керування залишається знайомим

Окремо виробник робить ставку на готовність комплексу до роботи одразу після отримання. Slavic постачається як завершена система з необхідним обладнанням, а не як окремий дрон, який підрозділ має самостійно доукомплектовувати.

Комплектний пульт також може інтегруватися із системами ситуаційної обізнаності DELTA та "Кропива". Крім того, передбачена передача відео у застосунок VEZHA безпосередньо з пульта.

Такий підхід відповідає загальній логіці розвитку Vyriy Industries. Компанія поступово переходить від окремих FPV-систем до ширшої лінійки безпілотних платформ. Раніше 24 Канал розповідав про перехід Vyriy Industries на потокову збірку дронів, яка має дозволити збільшувати виробництво без пропорційного нарощування виробничих витрат.

Компанія також розвиває ударні та перехоплювальні системи. Зокрема, за участю Vyriy Industries створюється перехоплювач ZIRKA, який уже демонстрував автоматизований пошук і супровід швидкісної повітряної цілі.

Slavic готують до нових завдань

Перші бойові випробування Slavic уже провели у семи підрозділах Сил оборони України. За їхніми результатами Vyriy Industries збирає відгуки екіпажів і вносить зміни у платформу.

На цьому розвиток системи не завершується. Компанія тестує тепловізійні модулі, які мають розширити можливості Slavic під час нічної розвідки. Ще один напрямок - використання дрона як носія ретранслятора.

У такому варіанті Slavic може виконувати не лише безпосередньо розвідувальне завдання, а й допомагати забезпечувати зв'язок для інших безпілотників, які працюють далі від основної точки управління.

Паралельно компанія готує платформу до масштабування виробництва та постачання Силам оборони. Для Slavic це означає перехід від етапу бойової перевірки до ширшого застосування у війську, де головним критерієм стане вже не сама конструкція дрона, а те, наскільки довго та стабільно він зможе виконувати розвідувальні завдання в умовах постійної протидії.