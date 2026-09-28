Украинская компания Vyriy Industries выводит на рынок новый тактический разведчик Slavic, разработанный с учетом изменений на современном поле боя. Ранее 24 Канал уже сообщал, что Slavic проходит боевые испытания в подразделениях Сил обороны и готовится к расширению масштабов применения. Теперь производитель раскрыл больше характеристик платформы.

По замыслу разработчиков, Slavic должен позволить разведывательным экипажам работать дальше от ЛБЗ, дольше находиться в районе наблюдения и не зависеть от гражданских платформ, которые изначально не создавались для работы в условиях войны.

"Война изменилась, а вместе с ней – и условия работы экипажей. Килзона расширилась, а доступные коммерческие дроны имеют ограниченную дальность тактического применения. Главная задача сейчас – предоставить войскам специализированную платформу, которая летает дольше и дальше, чтобы экипажи могли работать дальше от ЛБЗ. Именно с этой целью мы начали разработку Slavic", – отмечает основатель и генеральный директор Vyriy Industries Алексей Бабенко.

Почему Slavic создавали как альтернативу Mavic

На фронте DJI Mavic остается привычным инструментом для разведывательных экипажей, однако условия его применения существенно изменились. С увеличением дальности действия российских средств поражения экипажам приходится отходить дальше от переднего края, а значит, самого времени полета компактного коптера может оказаться недостаточно.

Именно на эту проблему и пытается ответить Slavic. Платформу создавали так, чтобы оператору не пришлось заново осваивать принципы управления.

"Перед мной стояла задача, чтобы мавикист без обучения мог взять этот дрон, взять все оборудование, подключить и начать работать", – пояснял Бабенко.

В результате производитель сохранил привычную логику работы, но добавил функции, необходимые для более длительных разведывательных миссий. Речь идет об автоматическом удержании высоты и положения, возвращении и посадке.

До полутора часов в воздухе

Одной из главных особенностей Slavic является продолжительность полета. Дрон получил твердотельную батарею емкостью 40 000 мА·ч, которая позволяет находиться в воздухе до 1,5 часа.

Это существенно меняет сценарий работы разведывательного экипажа. Вместо постоянного возвращения к точке запуска для замены аккумулятора оператор может дольше оставлять аппарат в районе наблюдения.

В Vyriy Industries уже работают над дальнейшим увеличением этого показателя. Еще во время предыдущих испытаний компания сообщала, что после перехода на новые аккумуляторы рассчитывает довести продолжительность полета Slavic до двух часов. 24 Канал ранее подробно рассказывал об этой особенности нового разведчика.

Тактическая дальность применения составляет до 30 километров. Фото Vyriy Industries

Slavic может работать без GPS

Еще одна важная особенность платформы – возможность работы без GPS. Для навигации Slavic использует оптическое позиционирование, что должно помогать дрону сохранять ориентацию в условиях, когда спутниковая навигация подавляется средствами РЭБ.

Система связи также адаптирована к работе в сложных условиях радиоэфира. Дрон поддерживает широкий диапазон каналов, благодаря чему оператор может выбирать менее зашумленный канал связи.

Для разведывательной работы "Slavic" оснащен дневной цифровой камерой с разрешением 2K. Она установлена на трехосном стабилизированном подвесе и имеет 10-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум.

То есть оператор получает возможность работать не только на значительном расстоянии от переднего края, но и вести наблюдение с достаточно большой дистанции от самой цели.

Управление остается привычным

Отдельно производитель делает ставку на готовность комплекса к работе сразу после получения. Slavic поставляется как готовая система с необходимым оборудованием, а не как отдельный дрон, который подразделение должно самостоятельно доукомплектовывать.

Комплектный пульт также может интегрироваться с системами ситуационной осведомленности DELTA и "Кропива". Кроме того, предусмотрена передача видео в приложение VEZHA непосредственно с пульта.

Такой подход соответствует общей логике развития Vyriy Industries. Компания постепенно переходит от отдельных FPV-систем к более широкой линейке беспилотных платформ. Ранее 24 Канал рассказывал о переходе Vyriy Industries на поточную сборку дронов, что должно позволить наращивать объемы производства без пропорционального увеличения производственных затрат.

Компания также разрабатывает ударные и перехватные системы. В частности, при участии Vyriy Industries создается перехватчик ZIRKA, который уже демонстрировал автоматизированный поиск и сопровождение скоростной воздушной цели.

Slavic готовят к новым задачам

Первые боевые испытания Slavic уже провели в семи подразделениях Сил обороны Украины. По их результатам Vyriy Industries собирает отзывы экипажей и вносит изменения в платформу.

На этом развитие системы не заканчивается. Компания тестирует тепловизионные модули, которые должны расширить возможности "Slavic" при ночной разведке. Еще одно направление – использование дрона в качестве носителя ретранслятора.

В таком варианте Slavic может выполнять не только непосредственно разведывательные задачи, но и помогать обеспечивать связь для других беспилотников, работающих дальше от основной точки управления.

Параллельно компания готовит платформу к масштабированию производства и поставкам Силам обороны. Для Slavic это означает переход от этапа боевой проверки к более широкому применению в армии, где главным критерием станет уже не сама конструкция дрона, а то, насколько долго и стабильно он сможет выполнять разведывательные задачи в условиях постоянного противодействия.