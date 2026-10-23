Для відбиття атак БпЛА: Данія прискорено передала понад 50 тисяч снарядів до F-16

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників.

Про передачу озброєння повідомили у Міноборони України.

Що відомо про допомогу

У відомстві наголосили, що західні винищувачі наразі є одним із найефективніших засобів боротьби з російськими безпілотниками. Саме тому для їхньої результативної роботи важливо мати достатній запас амуніції.

Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак,

– йдеться у заяві.

Українські льотчики вже застосовують отримані 20-міліметрові снаряди для бортових гармат у бойових вильотах. Це дозволяє оперативно нищити повітряні цілі та зменшувати загрозу для української інфраструктури.

Раніше зазначалося, що українська авіація збиває до 60% реактивних безпілотників.

Водночас Україна розвиває й інші засоби протидії таким цілям. Невдовзі мають з'явитися нові рішення від партнерів, зокрема дешевші ракети для перехоплення безпілотників. Паралельно вже працюють українські розробки.