Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами.

Як Україна збиває реактивні "Шахеди"?

Одним із найефективніших засобів боротьби з реактивними безпілотниками залишається українська авіація. Наразі триває нарощування постачання 20-міліметрових боєприпасів для F-16.

Зараз у нас це є. Ми отримали також додаткові контракти і зараз я отримав підтвердження від партнерів. Амуніція має приходити для F-16, і сьогодні це 55 – 60% всіх збитих реактивних "Шахедів" робить авіація. Це вдале рішення, воно працює, я дякую нашим хлопцям. І партнерам, безумовно,

– сказав Зеленський.

Водночас Україна розвиває й інші засоби протидії таким цілям. Невдовзі мають з'явитися нові рішення від партнерів, зокрема дешевші ракети для перехоплення безпілотників. Паралельно вже працюють українські розробки.

Ще одним напрямком є турелі для боротьби з повітряними цілями. Зеленський повідомив, що їх виробництво вже вийшло за межі поодиноких зразків і становить десятки одиниць. Надалі Україна планує нарощувати випуск такого обладнання.

Окремо Зеленський прокоментував перспективи постачання Україні ракет PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot на тлі повідомлень про відмову Греції передавати такі боєприпаси.

Президент не став розкривати деталей переговорів. Водночас протягом останніх днів українська сторона обговорювала з європейськими партнерами можливості формування пакетів допомоги для протиповітряної оборони.

Зеленський висловив упевненість, що переговори дадуть результат, однак конкретні домовленості пообіцяв розкрити пізніше – у тій частині, про яку можна буде повідомити публічно.

Нагадаємо, Україна працює над посиленням власної протиракетної оборони, зокрема розвиває співпрацю щодо антибалістичної системи "Фрея". Водночас Київ має домовленості з Німеччиною щодо постачання озброєння на 2027 – 2028 роки.

За словами Володимира Зеленського, ці рішення потребують часу, тому зараз Україна розраховує отримати додатковий пакет допомоги від європейських та інших партнерів.