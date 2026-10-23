Для отражения атак БПЛА: Дания в ускоренном порядке передала более 50 тысяч снарядов для истребителей F-16

О передаче вооружения сообщили в Минобороны Украины.

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Что известно о помощи

В ведомстве подчеркнули, что западные истребители в настоящее время являются одним из самых эффективных средств борьбы с российскими беспилотниками. Именно поэтому для их результативной работы важно иметь достаточный запас боеприпасов.

Благодарим Данию за быстрый и действенный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для укрепления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак– говорится в заявлении.

Украинские летчики уже применяют полученные 20-миллиметровые снаряды для бортовых пушек в боевых вылетах. Это позволяет оперативно уничтожать воздушные цели и снижать угрозу для украинской инфраструктуры.

Ранее отмечалось, что украинская авиация сбивает до 60% реактивных беспилотников.

В то же время Украина развивает и другие средства противодействия таким целям. В ближайшее время должны появиться новые решения от партнеров, в частности более дешевые ракеты для перехвата беспилотников. Параллельно уже работают украинские разработки.