Україна просить 40 країн терміново передати ракети Patriot із наявних запасів

Після однієї з наймасованіших російських атак Україна закликала міжнародних партнерів терміново передати ракети для систем Patriot. У Міноборони наголошують, що саме від швидких рішень союзників залежить захист українського неба та життя мирних людей.

Про це повідомили в оборонному відомстві.

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Що відомо про звернення Міноборони до інших країн про допомогу?

Україна звернулася до майже 40 країн-партнерів із проханням терміново передати ракети для систем Patriot із наявних запасів. У Міністерстві оборони наголосили, що це необхідно для захисту українського неба після чергової масованої російської атаки.

У ніч на 2 липня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак, застосувавши майже 500 ударних дронів та 77 ракет, із яких 25 були балістичними або гіперзвуковими. У Міноборони зазначили, що завдяки роботі сил ППО та підтримці партнерів вдалося перехопити понад 90% крилатих ракет і 90% дронів Shahed. Водночас найбільшим викликом залишається перехоплення балістичних ракет через нестачу боєприпасів до комплексів Patriot.

У відомстві нагадали, що цього року Україна вперше уклала рекордний контракт на закупівлю сотень ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Також розпочато процедуру закупівлі близько 100 ракет за кошти кредиту ЄС, а українська армія вже почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів. Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review ефективність комплексів Patriot у боротьбі з маневреними ракетами «Іскандер» вдалося підвищити більш ніж удвічі. Попри це, у Міноборони наголошують, що наявних запасів недостатньо.

Міністр оборони звернувся до партнерів із проханням уже цього місяця передати Україні ракети Patriot в обмін на майбутні поставки, а також підтримати механізми PURL і JUMPSTART, які мають прискорити забезпечення української ППО. У відомстві підкреслили, що швидкість рішень союзників безпосередньо впливає на захист українських міст, критичної інфраструктури та життя людей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що посилення української ППО є першочерговим і критично важливим завданням після чергової масованої російської атаки. Він наголосив на необхідності збільшення внесків у програму PURL, розвитку виробництва антибалістичних засобів і висловив сподівання на рішення США щодо ліцензій на Patriot, які допоможуть краще захистити українське небо.